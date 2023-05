Addio definitivo: lascia l’Inter in estate

Il mercato dell’Inter non conosce sosta. Un altro prospetto avrebbe deciso di lasciare la casa madre.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo le tre vittorie consecutive con Empoli, Lazio ed Hellas Verona si è rilanciata prepotentemente in zona Champions. Dopo 33 turni in campionato, nerazzurri quarti a 60 punti, +2 su Atalanta, Milan e Roma, terzetto fermo a 58. Davanti ai meneghini, la Juventus a 63, Lazio a 64, oltre al Napoli Campione d’Italia. Cammino, in serie A, comunque contraddistinto dalle 11 sconfitte e dai 35 gol subiti.

Il tecnico piacentino nell’ultimo mese di fatto ha “rivoltato” la stagione. Inzaghi infatti era finito nel mirino per le troppe scnfitte e perché, di fatto, l’Inter non era mai stata una concorrente tricolore per il Napoli. Lo scudetto poi andato al Milan lo scorso anno, ha fatto dimenticare ai tifosi nerazzurri la Coppa Italia e la Suercoppa Italiana stravinte, oltre ad aver raggiunto un’altra finale di Coppa Italia. All’Olimpico, il 24 maggio, la Fiorentina proverà a strappare il secondo titolo nazionale ai detentori. E non è finita.

Inter: il mercato non si ferma

In attesa di giocarsi le due semifinali Champions contro il Milan – andata il 10 maggio in trasferta, ritorno il 16 – Beppe Marotta e Piero Ausilio cercano di anticipare qualche mossa per costruire la rosa dell’anno prossimo. Mosse che vengono fatte a prescindere dalla partecipazione in Champions la prossima stagione. Primo nodo i rinnovi.

Perso Milan Skriniar a zero, andrà al PSG, gli uomini mercato nerazzurri avrebbero convinto almeno Stefan De Vrij a restare in nerazzurro. Per l’olandese biennale da 4 milioni netti a stagione. Per Francesco Acerbi si cercherà di abbassare il riscatto fissato dalla Lazio, chiedendo a Claudio Lotito uno sconto sui 3,5 milioni fissati.

Sul piede di partenza anche Danilo D’Ambrosio, 34 anni, in scadenza a giugno 2023. Mentre si cerca di convincere almeno Alessandro Bastoni a rinnovare il vincolo in scadenza nel 2024, sul mancino occhi di almeno tre club di Premier, un altro talento cresciuto a pane e Inter potrebbe lasciare la Pinetina.

Mercato Inter: Pirola verso l’addio

Lorenzo Pirola, 21 anni il 20 febbraio scorso, nato a Carate Brianza e formatosi proprio nel settore giovanile dell’Inter, potrebbe essere l’ennesimo difensore a lasciare la corte di Inzaghi.

Il centrale è andato in prestito alla Salernitana ma prima ha rinnovato con l’Inter fino al 2027. Dopo il classico periodo di ambientamento, per lui 20 presenze, oltre ai due gol segnati contro Bologna e Sassuolo. La consacrazione con l’arrivo di Paolo Sousa sulla panchina dei campani. Con l’ex Fiorentina, 11 gare da titolare e zero sconfitte.

La crescita del 2001, evidente dopo le 12 gare in serie B lo scorso anno a Monza (2 nei playoff promozione, dnr), ha portato l’Inter a riflettere sul suo eventuale controriscatto. Il contrato con la Salernitana infatti prevede per il club di Iervolino il riscatto a 5 milioni, l’Inter per riprenderlo dovrebbe versarne 13, ovvero darne subito 8 alla Salernitana. Cifra considerevole per Zhang, Marotta e Ausilio potrebbe decidere solo sul filo di lana,sentendo anche la volontà del diretto ineterssato.