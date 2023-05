Svolta Kvara, accordo e firma: il Napoli ha già pronto il sostituto

Kvicha Kvaratskhelia è sicuramente uno dei protagonisti di questa trionfale stagione del Napoli. Le lacrime di gioia versate nello spogliatoio di Udine sono state ricche di significato, viste anche le voci di calciomercato che in queste settimane si stanno susseguendo in merito al suo futuro.

Con questo gesto il georgiano in qualche modo stava annunciando il suo addio? Una domanda sulla quale tutti i tifosi del Napoli si sono interrogati fino ad oggi, visto che in queste ore sono arrivati importanti aggiornamenti in merito a Kvaratskhelia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il fenomeno georgiano avrebbe raggiunto l’accordo per la firma sul contratto con il club, che salvo complicazioni avverrà già nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, Kvicha firma: c’è l’accordo: le ultime

Il futuro di Kvicha Kvaratskhelia è uno degli argomenti all’ordine del giorno in casa Napoli. Dopo aver conquistato l’obiettivo scudetto, nei piani di De Laurentiis c’è ora la volontà di provare a blindare il fenomeno georgiano che, ovviamente, è già sui taccuini dei club più importanti d’Europa.

Real Madrid, Liverpool e PSG stanno infatti già ad un pò di tempo studiando il colpo Kvaratskhelia, ma con la loro maestria Giuntoli e De Laurentiis hanno lavorato sotto traccia con l’agente del georgiano per evitare che in estate si potesse aprire anche una minima asta per l’esterno di Spalletti.

A suon di contatti ed offerte, respinte e poi discusse, il Napoli è riuscito a chiudere forse quello che è il colpo più importante del suo calciomercato estivo: il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Salvo clamorosi colpi di scena, il 77 azzurro firmerà infatti un nuovo ed importante contratto con il club partenopeo, addirittura a cifre raddoppiate, ma sicuramente meritate per quanto fatto vedere in campo quest’anno.

Napoli, Kvicha rinnova, è fatta: cifra e dettagli

A quanto pare Kvicha Kvaratskhelia rinnoverà con il Napoli. Nonostante le dichiarazioni di qualche mese fa, De Laurentiis ha deciso di sorprendere i tifosi partenopei regalandogli la firma del giocatore più emblematico della cavalcata al tricolore degli azzurri.

A riportare la notizia è stata questa mattina La Gazzetta dello Sport che, fra le righe, ha anche svelato le cifre ed i dettagli dell’accordo fra le parti. Secondo la rosea, infatti, nel corso della prossima estate potrebbe arrivare questo tanto richiesto prolungamento di contratto per Kvicha Kvaratskehlia, che si legherà al Napoli fino al giugno 2028 a 2,5 milioni di euro netti a stagione, rispettivamente il doppio a quanto fino a questo momento il georgiano percepiva.

Kvicha non blocca il mercato: il Napoli pensa al sostituto

Il rinnovo di Kvicha non blocca il mercato del Napoli, che in vista della prossima estate starebbe pensando ad un giocatore che possa sostituire, all’evenienza, il georgiano in campo. I nomi presenti sulla lista di Giuntoli sono tanti, ma alla fine il discorso si ferma sempre e solo su Adama Traoré. L’esterno dei Wolves piace e non poco al Napoli, che potrebbe sfruttare la sua scadenza di contratto per farlo approdare in Serie A a parametro zero.