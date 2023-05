Dal Milan al Napoli: via al valzer dei bomber

Il mercato si avvicina e parte il valzer di bomber in tutta Europa: coinvolti anche Milan e Napoli. Le due italiane si contendono un futuro fuoriclasse.

Napoli-Milan non è ancora finita. Dopo i tre duelli sul campo che hanno visto i rossoneri avere la meglio, sta per aprirsi una nuova sfida tra le due società. Stavolta nell’ambito del mercato. I due club sono infatti chiamati a rivoluzionare, per motivi differenti, il proprio parco attaccanti e avrebbero messo gli occhi sullo stesso calciatore, un gioiello che sta facendo impazzire l’intera Europa. L’affare è possibile, ma solo attraverso un vero e proprio valzer di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche alcuni degli eroi delle ultime stagioni azzurre e rossonere.

In casa Milan, per certi versi, la situazione è più complessa, ma anche più chiara, rispetto a quella napoletana. I rossoneri hanno necessità di cambiare qualcosa in attacco. Ibra è ai saluti, Giroud ha rinnovato, ma va per le 37 primavere. Origi non ha convinto e verrà lasciato partire, ceduto al miglior offerente. Serve quindi un nuovo bomber, un attaccante di razza, giovane e in grado di alternarsi con l’esperto Olivier senza far sentire troppo la differenza.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, tutto dipende da Osimhen. Mentre Simeone e Raspadori sembrano certi del loro posto, il futuro di Victor è tutto da scrivere. A decidere saranno le offerte che certamente arriveranno per il campionissimo nigeriano. In caso di partenza, Giuntoli non si farebbe trovare impreparato. Nel mirino c’è infatti un promettente bomber francese. Lo stesso che interessa anche ai rossoneri.

Napoli e Milan si sfidano per il nuovo Osimhen

Attaccante cercasi in casa Milan e, molto probabilmente, anche in casa Napoli. I due club italiani stanno sondando il mercato alla ricerca di un nuovo bomber, giovane e promettente, che possa risolvere i problemi rossoneri e far cadere su un bel materasso gli azzurri in caso di partenza di Osimhen. E avrebbero messo gli occhi su un possibile “nuovo Osimhen”, un calciatore francese che sta impressionando in Ligue 1.

Il prescelto sarebbe il giovanissimo Elye Wahi, attaccante del Montpellier classe 2003. Un calciatore di enorme talento, francese di origini ivoriane, alto 1 metro e 84, fisico importante, rapidità, tecnica, senso del gol.

Un predestinato che in questa stagione, la prima per lui nella massima serie transalpina, ha messo a segno 13 gol e 5 assist in 29 presenze. Insomma, il profilo perfetto per rilanciare le ambizioni sia del Milan che del Napoli campione d’Italia, un attaccante di razza che potrebbe garantire un’alternativa importante a Simeone e Raspa, crescendo insieme a loro e a una squadra solida e ricca di certezze. Per strapparlo al Montpellier servirà però un’offerta da almeno 20-25 milioni. Che stia per partire un’asta tra Napoli e Milan? Ancora qualche settimana e ne sapremo di più.