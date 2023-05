Arriva dal Sassuolo, regalo scudetto per il Napoli

La festa del Napoli per lo scudetto ha coinvolto tutta Italia, ora è tempo di pensare anche al calciomercato per la prossima stagione.

Luciano Spalletti punta a una squadra rinnovata con un livello medio che possa alzarsi sempre più. Senza rivali in Italia, c’è ora l’obiettivo di crescere sul piano europeo e la prossima campagna acquisti sarà impostata su colpi di qualità.

Il terzo scudetto del Napoli è stato meritato quanto festeggiato, Giuntoli però sa benissimo come questa squadra può essere migliorabile. Crescere sul piano europeo porterà ulteriori investimenti, senza tralasciare nulla al caso.

Spalletti si è rivelato il tecnico perfetto per questa impresa, l’obiettivo per la prossima stagione sarà difendere il titolo ma soprattutto entrare nella storia per puntare la Champions League. Un obiettivo che non è utopia a patto di trovare gli acquisti giusti e in ogni reparto, i primi nomi cominciano già a campeggiare e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.

Napoli, arriva il primo colpo

La necessità di una panchina lunga è basilare, nel calcio attuale non servono solo undici titolarissimi ma anche altrettante seconde linee in grado di farsi trovare pronte. Un po’ come dimostrato dal Milan, senza ricambi adeguati non si va lontano in campionato, andando a portare stanchezza anche nelle gare di Europa. Spalletti in questa stagione si è affidato a un blocco di fedelissimi, ma ci saranno ricambi partendo dalla porta. Serve un vice Meret, in caso di mancato riscatto per Gollini è già pronta una soluzione pratica: Consigli prossimo portiere al Napoli.

L’estremo difensore del Sassuolo è un’ipotesi gradita, ha la giusta esperienza per alternarsi con Meret. Un po’ come accade ad Inter e Juventus con Handanovic e Perin che fanno rifiatare i titolari di turno, al Napoli sarebbe Consigli a dare un po’ di relax a Meret, comunque ottimo in questa stagione. Il portiere del Sassuolo chiuderebbe la carriera a Napoli, non ci sarebbero ostacoli né da parte dei neroverdi e né per questioni contrattuali, se tutte le parti saranno d’accordo.

Il riscatto di Gollini a otto milioni di euro frena un po’ Giuntoli, un portiere d’esperienza per due-tre stagioni con costi contenuti pare la soluzione migliore. Il Sassuolo darebbe via un portiere con più di 450 partite in Serie A, ma ha già gli eredi in casa, da Turati che ha giocato in prestito al Frosinone, passando per Russo e Zacchi.