Il futuro di Leclerc alla Ferrari è ancora in sospeso ma ora c’è da pensare a come rendere migliore un presente che ha finora deluso i tifosi della Rossa

Il campionato del mondo di Formula 1 va avanti senza sosta. Dopo l’Azerbaijan il Circus si sposta negli Stati Uniti dove domenica prossima è in programma il Gran Premio di Miami. Una gara che vede ancora la Red Bull, e non potrebbe essere altrimenti, nel ruolo di grande favorita. Con una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione: il fattore Sergio Perez. Il trentatreenne pilota messicano quest’anno sembra in grado di competere ad armi pari con il campione del mondo in carica Max Verstappen e dunque quello che si prospetta è un esclusivo duello in famiglia.

Alle spalle dei due piloti di Milton Keynes sembra riprendere gradualmente quota la Ferrari. Almeno quella di Charles Leclerc che a Baku ha prima realizzato una splendida pole position e poi ottenuto un lusinghiero terzo posto alle spalle delle imprendibili Red Bull. Un risultato che può rappresentare un confortante punto di partenza in vista di una seconda parte di stagione, a cavallo della prossima estate, in grado di regalare qualche soddisfazione al team di Maranello e ai suoi appassionati tifosi.

Ma l’obiettivo di vincere almeno un Gran Premio non è perseguibile nell’immediato. Al netto di clamorosi e ad oggi inattesi colpi di scena, anche a Miami dovrebbe andare in scena l’ennesima parata trionfale della Red Bull con i team rivali costretti ad assistere impotente al suo strapotere.

Ferrari, arriva un’altra mazzata: Leclerc appeso a un filo. Tifosi sconfortati

C’è solo una variabile in grado di cambiare a sorpresa i rapporti di forza sul circuito della Florida, la pioggia. Secondo le previsioni del tempo infatti a Miami nelle ore che coincidono con la disputa della gara dovrebbe piovere copiosamente. In tal caso la Ferrari, ma non solo lei, avrebbe senza dubbio qualche chance in più di avvicinarsi a Verstappen e a Perez.

In caso di condizioni atmosferiche difficili o comunque di pista bagnata l’enorme divario esistente tra la Red Bull e gli altri team potrebbe assottigliarsi rendendo la gara molto incerta e combattuta. La Ferrari in primis, poi Mercedes e Aston Martin sperano dunque che Giove pluvio prenda di mira il circuito di Miami.

Con la pista fradicia la Red Bull farebbe molta fatica ad imporre la sua superiorità in termini di velocità potenza sui rettilinei. A Maranello hanno già iniziato la danza della pioggia.