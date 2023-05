Biglietti introvabili, la svolta al Maradona: che gioia per i tifosi

Lo Stadio Maradona si appresta ad accogliere i campioni d’Italia per la sfida contro la Fiorentina: biglietti introvabili, c’è la svolta

La vittoria è ancora nel cuore e nella mente dei tifosi del Napoli, ma non sarebbe finita qui. Fino al 4 giugno si continuerà a festeggiare per dare il meritato tributo ai calciatori azzurri, protagonisti di una stagione entusiasmante insieme a Luciano Spalletti e al suo staff. Ancora una volta sold out per la sfida contro la Fiorentina allo Stadio Maradona: biglietti vanno letteralmente a ruba con le fidelity card vendute a migliaia ormai.

Le vittorie del Napoli hanno fatto riavvicinare tantissimi tifosi che hanno così acquistato la fidelity card per accedere ai biglietti delle sfide interne di Osimhen e compagni. Ancora una vittoria da parte del presidente De Laurentiis, che è sempre stato un visionario per le modifiche da realizzare nell’arco della sua lunga gestione come presidente del Napoli. L’ultima notizia potrebbe far esplodere di gioia ancor di più i tifosi azzurri, che vorrebbero assistere senza problemi alle sfide del Napoli.

Stadio Maradona, tutto cambierà a breve: le novità in ottica futura

L’obiettivo del Napoli e di Napoli è quello di riportare in alto il calcio partenopeo investendo nelle infrastrutture. Rispetto alle altre parti d’Italia, la città partenopea è ancora indietro: la vittoria dello Scudetto potrebbe avvicinare tanti investitori per realizzare progetti da urlo.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rivelato nella sua lunga intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport le novità anche allo Stadio Maradona per tutti gli interventi necessari. L’impianto di Fuorigrotta potrebbe così aumentare la sua capienza arrivando tra i 60.000 ed i 70.000 spettatori. Una notizia importantissima per i tifosi del Napoli, che devono trascorrere ore interminabili sul portale ticketone per acquistare il loro prezioso biglietto. Con la capienza aumentata, sarebbe una manna dal cielo per tutti.

Lo Scudetto ha fatto così appassionare nuovamente i partenopei, pronti ad iniziare un nuovo ciclo vincente. Il calcio a Napoli potrebbe attirare investitori privati dopo l’entusiasmante cavalcata in campionato. Un modo in più per continuare ad essere protagonisti svoltando definitivamente per togliersi da dosso quell’immagine delicata. Lo Stadio Maradona ha ospitato anche la delicata sfida della Nazionale italiana, persa contro l’Inghilterra: già in quest’occasione ci sono stati interventi per farlo diventare più moderno.