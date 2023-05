Dopo la conquista del terzo scudetto della sua storia, il Napoli pensa già al prossimo mercato estivo. Nel mirino di Giuntoli un top della Serie A

I festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto sono appena iniziati ma il Napoli è già proiettato alla prossima stagione. E’ pur vero che al termine di questo campionato dominato in lungo e in largo dagli uomini di Luciano Spalletti manca ancora un mese, ma il grande obiettivo è stato finalmente raggiunto e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha già dichiarato di non volersi accontentare di un solo scudetto, ha già iniziato a programmare il futuro. Che nel caso di una società di calcio fa rima con mercato: la prossima sessione estiva servirà infatti à puntellare la rosa attuale senza troppi stravolgimenti.

Nessuno ha infatti voglia di rivoluzionare una rosa che ha offerto un rendimento straordinario e regalato a Napoli la gioia più bella. L’estate prossima sarà quella del consolidamento. Qualche cessione ci sarà, com’è ormai quasi inevitabile per tenere in equilibrio i conti, ma sarà compensata a dovere da innesti di grande livello. Un reparto che potrebbe andare incontro a qualche ritocco significativo è l’attacco, dove almeno uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano potrebbe lasciare la squadra neo campione d’Italia.

In quel caso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli andrebbe subito a caccia di un’alternativa di alto livello. E da alcune indiscrezioni pare che questa sia stata già individuata. Il dirigente azzurro segue infatti da anni con molta attenzione un attaccante che negli ultimi anni ha dato segnali di crescita esponenziale. Stiamo parlando del giocatore più rappresentativo e di maggior classe del Bologna.

L’ex Juventus nel mirino: il Napoli piazza il colpo a sorpresa. Tifosi spiazzati

E’ Riccardo Orsolini il giocatore che il Napoli ha messo nel mirino per la prossima stagione. Ventisei anni compiuti a gennaio, marchigiano doc, nel 2017 fu acquistato dalla Juventus. In realtà l’esterno originario di Ascoli non ha mai indossato la maglia bianconera, ma da talento inizialmente inespresso si è imposto con quella rossoblu del Bologna.

Gol, tanti, assist in quantità e un rendimento costantemente in crescita: Giuntoli e Spalletti stravedono per questo attaccante mancino andato a segno anche nella Nazionale di Roberto Mancini. Strapparlo al Bologna però non sarà facile: i felsinei sono anche disposti a cedere Orsolini ma ad una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. Una base economica che comunque non spaventa il Napoli che nelle prossime settimane potrebbe tentare l’affondo decisivo.