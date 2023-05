Festa e addio: tradimento inaspettato in casa Napoli

Grazie al pareggio rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese, il Napoli conquista il terzo scudetto della propria storia.

Grandi festeggiamenti a Napoli dopo lo scudetto conquistato grazie al pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese.

Mentre la squadra di Luciano Spalletti si prepara alla grande festa in programma allo stadio Diego Armando Maradona nel giorno della partita contro la Fiorentina, la società sta già pianificando il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i calciatori che si sono distinti in questa stagione troviamo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, finiti sul taccuino dei più grandi club europei. Oltre a loro, però, c’è un altro top player che può lasciare Napoli in estate per approdare in un altro club del nostro campionato.

Festa e addio, Napoli incredulo: la Lazio punta Zielinski

Come detto, mentre il Napoli si prepara alla grande festa in programma allo stadio Diego Armando Maradona, la società inizia a pianificare le strategie per il futuro.

Oltre a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, seguiti dai top club europei, anche Piotr Zielinski può lasciare Napoli per approdare a Roma, sponda biancoceleste. La Lazio, infatti, salvo clamorose sorprese saluterà Sergej Milinkovic Savic, desideroso di provare una nuova avventura. Nonostante la volontà del presidente biancoceleste Claudio Lotito nel voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, il “sergente” pare sempre più intenzionato a voler lasciare la capitale. Proprio per questo motivo, Maurizio Sarri avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza di puntare su Piotr Zielinski, che il tecnico ha già allenato durante la propria avventura sulla panchina dei partenopei. Sarri ritiene il polacco l’erede perfetto dell’attuale numero 21, e questo può portare il presidente Lotito a fare uno sforzo per cercare di accontentare il proprio allenatore.

Cosi come Sergej Milinkovic Savic, anche Piotr Zielinski vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, ad oggi, non sembrano arrivare notizie in merito ad un prolungamento. Qualora il rinnovo non arrivasse, Aurelio De Laurentiis può prendere in considerazione l’idea di cederlo a cifre inferiori, per non rischiare di perderlo a parametro zero l’estate successiva. Si tratterebbe di una brutta perdita per il Napoli, chiamata ad individuare un sostituto all’altezza. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Zielisnki pronto a dire addio al Napoli dopo sette anni dal suo arrivo. Il popolo partenopeo ora trema davvero, con Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo a braccia aperte.