Belen, la figlia presa di mira: l’intreccio con l’ex compagno è fatale

By

Una vicenda da non credere ha come protagonista la figlia di Belen Rodriguz, il suo ex compagno ha vuotato il sacco.

Dopo tanto girovagare, Belen Rodriguez e Stefano Di Martino sembrano aver finalmente capito di essere fatti l’uno per l’altra. Nonostante alcuni comportamenti da parte del ballerino e conduttore televisivo giudicati dalla modella poco carini, ogni tanto pare si sia concesso qualche scappatella, la showgirl sembra aver perso la testa solo per lui.

I due sono tornati insieme a sembrano felici. Anche se di recente Di Martino ha rivelato un particolare in camera da letto che ha diviso il pubblico. Durante un’apparizione sulle reti RAI, il presentatore ha detto di sognare camere separate.

Il motivo? Lui prende sonno subito mentre Belen rimane sveglia ora a guardare le serie televisive. Specialmente quelle coreane note come K-Drama. Tuttavia, la recente dichiarazione che più di tutte ha lasciato a bocca aperta, riguarda la figlia di Belen. Quella avuta da un altro noto personaggio appartenente al mondo dello spettacolo.

Cosa sta succedendo alla figlia di Belen Rodriguez

Tempo fa, infatti, Belen Rodriguez ha avuto un’altra importante relazione. Quella con Antonino Spinalbanese, personaggio televisivo che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip.

Loro figlia porta il nome di Luna Marì e qualche tempo fa è stata protagonista di una vicenda a dir poco assurda. Una donna di origini moldave, tale Tatiana Sova, attraverso una serie di sconvolgenti video condivisi sul proprio account Tik Tok, ha a più riprese dichiarato di essere la madre naturale di Luna.

Una confessione a dir poco bizzarra visto che, per quanto si possano avere dei dubbi su una qualsiasi paternità, una maternità è difficile da smentire. Non per la donna moldava che sembra convinta di quello che dice.

Ovviamente a crederci sono in pochi. Qualcuno, però, ci ha provato a dare credito a questa storia rincarando la dose dicendo che Antonino Spinalbanese avrebbe pagato questa donna per essere la madre biologica della bambina. Altra ammissione che non ha fatto altro che rendere ancora più surreale il racconto.

La risposta di Antonino Spinalbanese

Ovviamente Spinalbanese non è rimasto indifferente in tutta questa storia è appena poco fa ha rotto il silenzio. Attraverso un messaggio di risposta pubblicato sui propri social, lo stilista per capelli ha replicato dicendo che lui con questa storia non c’entra niente.

Tatiana Sova, insieme ad altre persone che hanno sostenuto la sua tesi, ha anche divulgato i nomi dei medici che avrebbero preso in carico la fecondazione assistita richiesta esplicitamente dall’ex concorrente del GF Vip. Nonostante questo, la sensazione che sia tutta una truffa è molto forte.