Lazza provoca i tifosi del Napoli: insulti e proteste al concerto

Lazza si esibisce a Napoli ma la sua battuta sulla squadra azzurra non piace ai tifosi: fischi e proteste al concerto

Il calcio è una passione viscerale per molti. Tra questi c’è sicuramente Lazza, rapper lombardo tifoso del Milan, che in concerto a Napoli ha scatenato l’ira dei fan della squadra di Luciano Spalletti.

Difatti, Lazza non si è trattenuto nel corso del suo live ed ha fatto una battuta sulla squadra azzurra. I fan dell’équipe campano si sono indignati: cosa è successo?

Lazza, la passione per il Milan e l’indignazione dei tifosi del Napoli

Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, non ha mai fatto mistero della sua passione per il Milan. Il mese scorso la squadra guidata da Stefano Pioli è riuscita a strappare la qualificazione alla fase successiva di Champions League, contro il Napoli, dopo 11 anni dall’ultima volta dall’ultima semifinale. Un successo straordinario per l’équipe rossonero, che in campionato sta lottando per conquistare l’accesso alla Coppa dei Campioni anche l’anno prossimo. Sul trionfo del Diavolo è tornato il rapper milanese nel corso del suo concerto al Palapartenope il 3 maggio scatenando l’indignazione dei tifosi del Napoli presenti all’evento: ma cos’é successo?

Nel corso del concerto di Lazza sono partiti i cori: Napoli torna campione e Chi non salta milanista è. Una sfida a cui il rapper non ha saputo resistere. Jacopo Lazzarini ha infatti risposto alla provocazione con: “Napoli mi avevano detto di non fare battute ma sono molto contento che oggi che è mercoledì potete essere qui, perché siete usciti dalla Champions League, dunque, è il giorno giusto”. Affermazioni che hanno provocato la rivolta del pubblico che era lì per assistere all’esibizione dell’artista: sono infatti partiti fischi e urla contro il ragazzo milanese. Lazza ha, dunque, commentato dicendo che il pubblico se l’era cercata. Frase che ha ulteriormente aumentato la tensione, tuttavia, successivamente l’artista è riuscito a riprendere il controllo del concerto.

Il rapper ha poi rivelato di simpatizzare per il Napoli come squadra e di pensare che l’équipe di Luciano Spalletti faccia un ottimo calcio, ragion per cui si è complimentato anche per le prestazioni degli azzurri. Non è la prima volta che il cantante si ritrova al centro di una polemica a causa delle sue battute nei confronti del Napoli, era già successo a San Siro il 18 settembre 2022, quando la squadra partenopea aveva sfidato quella di Stefano Pioli. Lazza aveva concesso una foto a un tifoso azzurro invitandolo poi a togliersi la maglia della sua squadra del cuore. L’artista milanese aveva poi spiegato di aver scherzato e di amare Napoli.