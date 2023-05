Si apre la camicetta e Federica Nargi alza la temperatura: che spettacolo

Federica Nargi, che spettacolo! Si apre la camicetta della moglie di Alessandro Matri e d’un tratto è già estate

La primavera tarda a esplodere. La colonnina di mercurio è precipitata in gran parte dello Stivale, con l’estate che è un miraggio. Tuttavia a regalare un anticipo della “bella stagione” ci ha pensato Federica Nargi con uno scatto sul suo profilo Instagram che ha lasciato senza fiato i suoi 4 milioni di follower.

Per la verità, nell’ammirarla nella sua ultima istantanee si inizia a boccheggiare dal momento che d’un tratto la temperatura si alza surriscaldando l’ambiente. Insomma, l’ultimo scatto dell’ex velina di “Striscia la Notizia” contribuisce al “global warming” (“il riscaldamento globale”) quanto le emissioni di Co2.

D’altronde, con le sue curve hot la dolce metà dell’ex, tra la, le altre, di Juventus e Cagliari, Alessandro Matri, non è nuova a incendiare il web e i social network con i suoi post ad alto tasso di sex appeal.

Federica Nargi, che spettacolo: si apre la camicetta

Nata a Roma il 5 febbraio del 1990, moglie, come ricordato, dell’ex calciatore Alessandro Matri (anche se il 22 novembre 2022 ha annunciato il ritorno al calcio giocato firmando col Graffignana 2013, squadra di seconda categoria lombarda), e mamma di due bambine, Sofia e Beatrice, Federica Nargi bazzica il mondo dello spettacolo da quando poco più che maggiorenne volteggiava sul bancone del più longevo tg satirico dell’etere italiano estasiando milioni di telespettatori.

Da allora non si è mai fermata affiancando all’attività di conduttrice televisiva quella di modella per alcuni dei più prestigiosi brand dell’alta moda e di cosmetici. L’ultima sua apparizione sul piccolo schermo è la partecipazione, nel 2021, nelle vesti di concorrente, a “Tale e quale show“, programma in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, Rai 1, e condotto da Carlo Conti, dove ha messo in mostra le sue doti canore.

Ma i suoi fan la seguono soprattutto per la sua bellezza mozzafiato e per la sua sensualità gitana. La quintessenza del sex appeal come nella foto qui sopra. Immersa tra i fiori, pelle ambrata, lunghi capelli neri, un fiore che languidamente con una mano porta alle labbra rosso fuoco, camicetta bianca che lascia aperto uno scorcio sul suo meraviglioso décolleté, Federica Nargi è una moderna Carmen che come l’omonima eroina di Bizet irretisce al primo sguardo.

Manco a dirlo, un’autentica pioggia di “like” e di commenti di approvazione ha inondato lo scatto in questione in cui l’ex velina è immortalata con un leggero make up, giusto quanto basta per valorizzare la sua bellezza senza stravolgerla.