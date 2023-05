Emma Marrone, follia per il Napoli: cos’ha fatto la cantante

Emma è da tantissimi anni una delle cantanti più famose ed amate della scena italiana. In queste ore si è conquistata l’amore di tutto il popolo napoletano: ecco perché

Emma Marrone è tra le cantanti italiane più amate dal pubblico. La sua musica è capace di unire ragazzi e adulti. La sua voce è tra le migliori e i suoi dischi sono sempre in cima alle vendite. Si fa conoscere come voce solista durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Da cantante a giudice il passo è breve: nel 2020 fa parte della giuria del talent show X Factor, insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ha attirato più volte l’attenzione dei media per via della sua vita sentimentale! Emma ha tantissimi fan, che la seguono non solo per il suo talento canoro, ma anche per la sua bellezza e la sua grinta.

A soli 24 anni, Emma ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. Dopo una lunga lotta, è riuscita a sconfiggere questo male e ne ha parlato apertamente per promuovere la prevenzione. Nel 2013, inoltre, la cantante ha dovuto operarsi di nuovo vive sempre sotto controllo. Il 20 settembre del 2019 annuncia di doversi fermare per motivi di salute. Pochi giorni dopo, annuncia il buon esito dell’operazione alla quale si è sottoposta. Qualche tempo dopo ha rivelato che la malattia non si è più manifestata.

Emma scatenata a Napoli: cosa ha fatto

Napoli in questi giorni è in festa e l’entusiasmo coinvolge tutti. La squadra partenopea sta per vincere il suo terzo scudetto e la città è pronta a festeggiare. In questi giorni tantissimi turisti vanno nel capoluogo campano per visitare le bellezze di Napoli, ma anche per godersi l’atmosfera tra i quartieri e le vie. Emma Marrone è stata in questi giorni in una pizzeria e ha conquistato il cuore dei tifosi. Ha indossato una maglia della squadra di Spalletti e ha immortalato il momento scattando una foto con una bella pizza margherita. La bellissima cantante ha ringraziato il club per il bellissimo regalo.

Non ha mai dichiarato la sua squadra del cuore, ma si è innamorata subito della squadra azzurra e della sua maglia. Emma tornerà più spesso a Napoli e quando lo farà sarà sicuramente accolta col solito calore degli abitanti campani. Intanto in città continuano i festeggiamenti per lo scudetto vinto dopo 30 anni.