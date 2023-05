Scollatura senza fine: Paola Di Benedetto lascia tutti di stucco

Paola Di Benedetto non la smette più di far sognare i suoi ammiratori, la modella e showgirl con le sue curve è irresistibile

Tra le tante Madre Natura passate dagli schermi di Ciao Darwin, una di coloro che ha maggiormente attirato l’attenzione dei telespettatori è stata, in questi anni, senza dubbio Paola Di Benedetto. E non è un caso che oggi parliamo di una delle modelle italiane più affermate, anche al di fuori dei nostri confini, e non soltanto.

Una bellezza genuina, quella della vicentina, che colpisce dritto al cuore senza possibilità di scampo. E che giorno dopo giorno ci incanta sempre di più.

Paola Di Benedetto, anche negli Stati Uniti fa piazza pulita: bellezza mozzafiato

Paola unisce lineamenti acqua e sapone a una fisicità prorompente, un mix micidiale che ovviamente non passa inosservato in qualsiasi sua apparizione.

La 28enne sfodera classe ed eleganza considerevoli, che l’hanno portata oltretutto a essere uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ex vincitrice del Grande Fratello Vip, oggi affermata conduttrice televisiva e radiofonica. Nonché, ovviamente, presenza fissa e irrinunciabile nei feed sui social per tutti gli ammiratori.

Su Instagram Paola da’ spettacolo sempre e comunque. E lo sta facendo anche in questo periodo particolare, in cui si trova per lavoro, e non solo, negli Stati Uniti. A Los Angeles e dintorni è impossibile non accorgersi di lei e gli ammiratori italiani possono seguirla con i suoi post che ribadiscono tutto il suo fascino e la sua sensualità da capogiro.

Paola Di Benedetto, il top abbagliante che buca lo schermo: lato A incontenibile, che visione

Anche gli ultimi scatti, naturalmente, non sfuggono a questa regola. E Paola si esibisce nell’ennesimo primo piano che manda in estasi il vasto pubblico dei suoi fan.

Con abbigliamento dai colori sgargianti, risalta con un top che fatica notevolmente a contenere la sua scollatura esplosiva. Ci sono soltanto due bottoni a limitare il suo lato A, che risalta quel tanto che basta da accendere in un attimo la passione e la fantasia dei fan. Oltre un milione e 700 mila followers su Instagram per Paola, molti dei quali accorrono immediatamente a suon di like e messaggi d’amore per la propria beniamina. Poco altro da aggiungere, se non che conviene prepararsi a un’estate più calda che mai.