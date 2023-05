Scollatura esagerata: Cristina Buccino toglie il fiato

Ancora una volta da paura, la meravigliosa modella italiana, Cristina Buccino: ecco la scollatura che fa impazzire i fan.

I social possono essere un importante trampolino di lancio per tantissimi tipi di persone che vogliono diventare famose o quanto meno, avere il quarto d’ora di celebrità. Anche lei, la splendida Cristina Buccino, riceve tanti consensi lì, ma non è solo in quel mondo che oggi è amatissima, avendo infatti, fatto anche tanta tv.

Certo, oggi i social possono comunque dare un importante slancio e la meravigliosa cosentina lo sa benissimo. Bella com’è, la stupenda Cristina non può che aspettarsi ogni volta che posta uno scatto, migliaia di like e se poi lei stessa ci mette un pochino di pepe, tanto meglio. I seguaci sono folgorati dalle sue forme.

Buccino sexy, scollatura esagerata

La sexy trentasettenne di Castrovillari però, non ha soltanto un pazzesco corpo tutto curve, ma anche un viso di quelli che non si scordano più. Ed è così che la modella, showgirl, influencer, sa benissimo che può far impazzire i suoi fan, ogni volta che vuole. Le basterebbe farsi qualche foto in primo piano in realtà e con quelle labbra e quegli occhi otterrebbe già tantissimi consensi dai suoi seguaci che intanto aumentano. Ad oggi, il profilo ufficiale della splendida calabrese, è seguito da 3 milioni di follower.

Molti, sì, ma nel tempo diventeranno ancora di più per lei che ha fatto la cosiddetta gavetta. Agli inizi della sua carriera, eccola in tv con Tutto per Tutto ed Artù, e poi ancora l’abbiamo ammirata a L’Eredità, L’Isola dei Famosi 10, Grand Hotel Chiambretti, fino ad arrivare alla sua possibile presenza al Grande Fratello VIP, pochi anni fa. Le voci, vedrebbero Cristina però come unica colpevole per non aver dato quest’opportunità ai suoi ammiratori. Infatti, sarebbe stata la cosentina a rifiutare di entrare nella casa.

Quello che però non si rifiuta di fare, è continuare a dare assaggi del suo fisico da capogiro agli stessi fan. Ovviamente, sempre tramite Instagram. La meravigliosa castana aveva postato da poco delle foto mozzafiato, ma non si accontenta e cerca ancora i suoi like. Arrivano in pochissimo tempo, visto che ancora una volta è insuperabile. Vestitino rosa tutto scoperto sopra, ed anche se in basso è così lungo da coprire le sue splendide gambe, più su non fa il suo dovere.

Così, il pazzesco décolleté della modella resta in vista. La sua scollatura è davvero esagerata.