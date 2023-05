Calciomercato, addio Kim: il Napoli ha già scelto il sostituto

Fra servizi militari in Corea e voci di mercato, il futuro di Kim Min Jae sembra essere sempre più lontano da Napoli a partire dalla prossima estate. In questa stagione il difensore ex Fenerbahce si è infatti imposto per distacco come il migliore centrale in Serie A, diventando di conseguenza il nome in cima alla lista di moltissimi top club europei.

Ovviamente la volontà di De Laurentiis è quella di trattenerlo il più possibile in quel di Napoli, così da iniziare anche con lui un vero e proprio ciclo vincente, ma a quanto pare nel prossimo calciomercato Kim saluterà dopo appena un anno la Serie A, diventando potenzialmente uno dei difensori più costosi -e forti- della storia.

Calciomercato, Kim via da Napoli: ecco dove può andare

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kim Min Jae. Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore coreano potrebbe lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato, lasciando un vuoto -quasi- incolmabile nella difesa di Luciano Spalletti.

In questi mesi si è parlato ed ipotizzato tanto in merito al futuro dell’ex Fenerbahce, ma da gennaio a questa parte le convinzioni sono sempre le stesse: qualora Kim dovesse lasciare Napoli lo farebbe solo per la Premier League. Sono infatti i club inglesi gli unici a potersi permettere economicamente il coreano, anche perché le richieste che fa De Laurentiis sono importanti. Il Chelsea rientra fra i club interessati, ma è il Manchester United il più quotato.

Fra un’indiscrezione ed un’altra, Cristiano Giuntoli non ha perso tempo e con il suo gruppo di scout ha iniziato a sondare alcuni profili idonei a sostituire Kim. Nel corso dei mesi la lista del ds del Napoli si è riempita, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su un difensore centrale proveniente dalla Bundesliga.

Napoli, scelto il sostituto di Kim: arriva dalla Bundesliga

Nel mentre si susseguono nel voci inerenti al futuro di Kim Min Jae, Giuntoli avrebbe messo mano al taccuino individuando con chi poter eventualmente sostituire il coreano nel prossimo calciomercato. La lista è ricca di nomi interessanti e che possano fare al caso di Spalletti, ma a quanto pare la scelta sarebbe ricaduta su un difensore della Bundesliga, uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, qualora si dovesse consumare l’addio di Kim, il Napoli potrebbe puntare su Danilho Doekhi, difensore classe ’98 dell’Union Berlino. L’entourage dell’olandese avrebbe già reso l’interesse degli azzurri al club della capitale tedesca, che senza ulteriori indugi ne avrebbe anche già fissato il prezzo.

Secondo dati Transfermarkt, infatti, per cedere Doekhi nel prossimo calciomercato l’Union potrebbe chiedere all’incirca 12 milioni di euro.

Non solo Napoli: per Doekhi c’è concorrenza in Serie A

Il Napoli non è l’unico club a seguire Doekhi per il prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul centrale dell’Union Berlino che, a questo punto, potrebbe davvero sbarcare in Serie A in estate.