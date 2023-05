Napoli, la festa è già finita: che ‘scippo’ della Juve

La Juventus pensa già alla prossima stagione, la festa per lo scudetto del Napoli porta anche la consapevolezza di aumentare la qualità nel prossimo calciomercato.

La squadra bianconera punterà a rilanciarsi in Serie A ma anche a darsi slancio in Champions League, terreno dove ha dimostrato di non poter reggere il passo dei grandi top club. Un emergente del nostro campionato è pronto a vestire la maglia bianconera.

La stagione della Juve è ancora una sorta di via crucis, ma lentamente sta maturando l’idea di come sia arrivato il tempo di pensare al calciomercato. Vedere vincere il campionato al Napoli con cinque gare di anticipo porta anche questo vantaggio, ovvero pensare alla prossima stagione con grande cognizione di causa.

Da una parte, le ultime gare serviranno come test per quanti sono incerti di rimanere a Torino, avendo deluso decisamente le aspettative. Dall’altra invece si valutano i profili giusti per il prossimo futuro, le ultime partite potrebbero convincere definitivamente al grande colpo, da strappare al Napoli e da portare in maglia bianconera con sicurezza.

Juve, arriva il primo colpo di mercato

Ci sono indizi importanti per un talento emergente, da portare in maglia bianconera garantendogli una maglia da titolare. Giovani ma con qualità, questo è l’indirizzo del nuovo corso Juve, come già dimostrato dai profili emersi dalla Next Generation. Al di là della scelta in panchina, c’è un nome forte su cui la Juve investirà, un calciatore che ha già dimostrato il suo potenziale. La Juve punta Samardzic, vuole strapparlo al Napoli e comprarlo così dall’Udinese come primo colpo estivo.

Investimento che arriverebbe al di là degli esiti della giustizia sportiva, un primo colpo da strappare al Napoli quasi come “vendetta”. All’Udinese ha dimostrato già grandi qualità, la sua seconda stagione nel campionato italiano lo ha confermato tra i migliori giovani del campionato e i friulani chiedono intorno ai venti milioni di euro. La Juve vorrebbe abbassare la parte in denaro, inserendo qualche giovane, tra Iling, Soulè e Ranocchia potrebbe uscire la giusta contropartita per avere il centrocampista friulano.

Samardzic alla Juve, un affare che si lega anche ai rapporti con l’agente Lucci, cura in rosa gli interessi di diversi calciatori bianconeri e ha contatti con la nuova dirigenza. A tutto ciò, i tifosi bianconeri aggiungono un altro dettaglio: che sia proprio Giuntoli ad arrivare alla Juve, portando come primo regalo proprio Samardzic.