De Laurentiis dà il via libera: addio da 160 milioni di euro

Una cifra da record per le casse del Napoli, Aurelio De Laurentiis punta ad abbattere ogni record economico dopo la conquista del terzo scudetto.

Manovre decisivo per il club campano, De Laurentiis sogna ora un affare che sarà davvero clamoroso. In particolare, il Napoli potrebbe abbattere ogni tipo di frontiera economica per una mossa che farà davvero discutere tutti i tifosi.

Il 2023 può essere considerato l’anno d’oro del Napoli. Il terzo scudetto ha riportato un titolo e delle ambizioni che sembravano sopite, mentre l’ottimo cammino in Champions League ha aumentato il market pool, Aurelio De Laurentiis fa bene i conti in tasca.

La somma degli incassi allo stadio “Maradona” sono da record, i soldi dall’Uefa non mancheranno per questa stagione e soprattutto per la prossima, ma il Napoli potrebbe incassare altri 160 milioni di euro, diventando una società ancora più virtuosa. Il bilancio potrebbe avere un nuovo colpo di reni con la mossa di ADL che farà discutere la piazza.

Napoli cede un big, le condizioni di ADL

Il maxi incasso del Napoli si lega al calciomercato, il marketing non può arrivare sicuramente alle cifre dei top club. Ci sono calciatori che hanno alzato la loro quotazione in maniera esponenziale, i titolari rappresentano fonte di plusvalenze davvero golose per chi deve far quadrare i conti. Così, dopo aver abbassato il monte ingaggi già del 35% circa, potrebbe arrivare per il Mattino una grande iniezione di denaro cedendo Osimhen per 160 milioni.

Il bomber è il più corteggiato al mondo, al primo posto rispetto ad Haaland che ha un contratto di ferro con il Manchester City. L’uomo bionico rimarrà in Inghilterra, su Osimhen si aprono i primi dubbi considerata la grande stagione che lo vedrà, con ogni probabilità, anche vincere il titolo di capocannoniere della Serie A. ADL per trattenerlo arriverà ad alzare il suo stipendio sino a cinque milioni di euro, comunque ben lontani dai dieci che offrirebbero squadre come Psg, Chelsea o Newcastle.

Osimhen via dal Napoli potrebbe non essere utopia se un top club arriverà con 160 milioni di euro, una cessione record per il calcio mondiale ma soprattutto per quello italiano. La quotazione del nigeriano si raddoppierebbe rispetto alla trattativa fatta anni fa con il Lille, ma ADL avrebbe anche fretta. Infatti, vorrebbe cederlo prima del ritiro precampionato, altrimenti chiuderà le porte alle pretendenti. Saranno settimane calde, la cessione di Osimhen è un tema che riempirà le cronache estive dei tifosi campani.