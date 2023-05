Il nome del nuovo allenatore del Napoli: sostituirà Spalletti

Luciano Spalletti potrebbe dire addio al Napoli al termine di questa stagione: il sostituto individuato da De Laurentiis è un nome caldissimo.

Le divergenze sul futuro con il presidente azzurro potrebbero spingere il tecnico Campione d’Italia a non proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea.

Dopo 33 anni Napoli è tornata a gioire per uno scudetto meritato e mai in discussione dall’inizio alla fine della stagione. Una vittoria di tutti che però potrebbe portare a tanti cambiamenti in vista del prossimo anno. Il primo indiziato a lasciare è Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo dei miracoli su cui però è molto forte il pressing della Juventus. L’ex difensore potrebbe però non essere l’unico a salutare: non è da escludere infatti anche un clamoroso addio del tecnico Luciano Spalletti.

De Laurentiis vuole vincere ancora: un big nel mirino

L’allenatore toscano è stato capace di compiere un’impresa storica che gli ha permesso di levarsi di dosso l’etichetta di eterno secondo e che lo ha collocato definitivamente nell’olimpo dei più grandi. Secondo il Corriere dello Sport però le divergenze con il presidente De Laurentiis sui programmi societari futuri potrebbero spingerlo a lasciare per accettare la coorte di una delle molte big europee interessate a lui. Il motivo principale sarebbe la decisione del numero uno partenopeo di incassare profumatamente dalle cessioni di alcuni big della squadra come Kim, Kvaratskhelia e soprattutto Victor Osimhen. Una scelta che Spalletti non accetterebbe di buon grado e che potrebbero quindi spingerlo alle dimissioni.

Ecco perché, qualora ciò succedesse, De Laurentiis avrebbe già in mente un eventuale sostituto capace di dar continuità al progetto vincente già avviato quest’anno dal Napoli. Il nome più caldo sulla lista è un vecchio pallino del presidente: Antonio Conte. Il tecnico salentino, dopo l’addio con il Tottenham, è alla ricerca di una nuova panchina per la prossima stagione, e quella azzurra rappresenterebbe una nuova grande sfida nella quale mettersi in gioco. Il Napoli è un club sano dal punto di vista societario ed economico e permetterebbe all’ex allenatore di Juventus e Inter di trovare quella tranquillità inseguita da tempo.

Sullo sfondo ci sono altri due profili molto giovani ma che stanno facendo benissimo con le rispettive squadre: uno è Roberto De Zerbi, che però non vorrebbe lasciare il Brighton già al termine di questa stagione; l’altro è il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano che, se dovesse riuscire a riportare in Toscana un trofeo che manca ormai da ventidue anni, sarebbe definitivamente pronto per il grande salto in una big.