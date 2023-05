Il vestito regala un sogno: Jolanda, che scollatura

La famosa giornalista Jolanda De Rienzo, molto tifosa del Napoli targato Luciano Spalletti, ha pubblicato uno scatto bollente su Instagram

E la festa Scudetto continua. Il Napoli di Luciano Spalletti, grazie alla rete firmata Victor Osimhen contro l’Udinese, ha conquistata la certezza aritmetica per la conquista del principale trofeo nazionale, il terzo della storia del club partenopeo.

Un titolo atteso ben trentatré anni. All’epoca il protagonista assoluto del successo azzurro fu sicuramente un certo Diego Armando Maradona, rimasto nel cuore di un intero popolo. Discorso simile per quanto concerne il tecnico di Certaldo, che si è preso gran parte della copertina di questo trionfo eccezionale. L’allenatore ex Inter e Roma si è reso protagonista in positivo, per l’ennesima volta nell’arco della sua lunga carriera, di un lavoro davvero straordinario, andando decisamente oltre ad ogni più rosea aspettativa. Nessuno immaginava ad inizio stagione che Kvaratskhelia e compagni potessero anche solo competere per lo Scudetto, figuriamoci poi bruciare letteralmente tutte le altre big. Il distacco dalla seconda in classifica è qualcosa di impressionante e testimonia come il Napoli abbia assolutamente dominato il campionato dall’inizio alla fine.

È stata una sorpresa, anche perché il patron De Laurentiis aveva dato il via libera per lasciar partire alcuni pezzi da novanta della rosa. Il riferimento, in tal senso, è a calciatori del calibro di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Fabian Ruiz. Tutti protagonisti del vecchio ciclo azzurro. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che a breve potrebbe sposare ufficialmente la causa della Juventus, non si è perso d’animo, riuscendo a costruire una squadra forse pure più forte della precedente. Tante, dunque, le componenti che hanno consentito al Napoli di salire sul tetto d’Italia. E adesso è giusto godersi a pieno il momento, festeggiando insieme un traguardo più che meritato. Anche la famosa giornalista Jolanda De Rienzo sprizza gioia da tutti i pori e come potrebbe essere altrimenti d’altronde.

Jolanda De Rienzo, scollatura sexy su Instagram

Parliamo, infatti, di una grandissima tifosa della squadra partenopea, per giunta nata a Napoli nel 1984. Si fa notare per la sua bellezza tipica della ragazza meridionale, che spesso e volentieri mette in mostra sul proprio profilo Instagram.

Conta 357mila followers su questa piattaforma social, numeri che attestano la sua popolarità all’interno dei confini nazionali. In generale è molto appassionata di calcio, difatti segue con interesse pure le altre realtà del mondo del pallone. Partecipa frequentemente a programmi sportivi locali e non solo, in cui parla del Napoli e delle notizie di mercato legate alla compagine campana. Nelle scorse ore, inoltre, Jolanda De Rienzo ha mandato in visibilio i propri seguaci su Instagram, pubblicando una foto alquanto piccante. La bella giornalista indossa un vestito nero molto attillato, con una scollatura davvero sexy. Un enorme piacere per gli occhi di chi la osserva.