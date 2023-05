Ginevra Lamborghini, la maglia bianca trasparente non nasconde nulla

La meravigliosa ex gieffina, Ginevra Lamborghini, sembra non indossare l’intimo: ecco cosa vedono i suoi fan.

Poco meno di un anno fa, riuscì ad aver maggiore visibilità grazie all’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello VIP. In pochi la conoscevano, o comunque l’avevano vista assiduamente in tv quanto la sua sorella minore, Elettra. Ed invece, Ginevra Lamborghini è stata una bella scoperta per tantissimi nuovi ammiratori.

Lei di fan ne ha infatti, guadagnati parecchi, ma anche loro sono felici di aver conosciuto il suo nome, visto che il fisico che la bella Elettra mette in mostra su Instagram è davvero di quelli da farsi venire il mal di testa. La bellissima trentunenne non ha nessun problema a farsi vedere anche con qualcosa di trasparente o in bikini, attirando sempre più l’attenzione a sé.

Ginevra hot: maglia bianca trasparente

In realtà c’è chi la ammira da tanto tempo e la ricorda anche in televisione. I più bravi infatti, riescono a ricordare che, anche se la splendida classe ’92 non è diventata famosa quanto l’esuberante sorellina, Ginevra comunque qualche comparsa televisiva se l’era già concessa. Pochi anni fa, fece da opinionista per un reality show, L’Isola dei Famosi, cosa che probabilmente l’ha avvicinata a quel tipo di mondo televisivo fino a farle pensare che forse, partecipare da giocatrice non le sarebbe dispiaciuto. Ed eccola infatti nel 2022, nella casa del GF.

Anche lei bolognese ed ovviamente ricca ereditiera, pure Ginevra ha il destino nel suo cognome, ma una cosa non la accomuna ad Elettra, più giovane di due anni. Le due infatti, non andrebbero per niente d’accordo e il declino sarebbe arrivato già da tempo nei loro rapporti. Da quanto si racconta, nel 2019, quando la cantante di Pem Pem si sposò, decise di non invitare né i suoi genitori, né la sorella maggiore. Del perché però, non ne ha parlato ancora nessuno.

Intanto, anche lei si vuol tenere stretti i suoi follower, che per ora sono arrivati a quota 285mila. E non lo fa certo parlando della famiglia in tv, ma continuando a postare foto che possano far girare la testa ai propri sostenitori. Così come lo è l’ultima, dove la bellissima emiliana indossa una magliettina un po’ troppo trasparente.

E molto probabilmente, la meravigliosa mora ha deciso di non metterci niente sotto, nessun reggiseno. Infatti, i dettagli del suo bel lato A non sfuggono ai follower che in poche ore, hanno riempito il post di like. Senz’altro una mossa azzeccata.