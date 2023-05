Ribaltone sulla panchina di una grande: torna Montella

Inatteso ribaltone sulla panchina di una storica grande d’Europa: tra i candidati anche un tecnico italiano

Aver portato cinque team nelle semifinali delle Coppe europee (Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League) ha migliorato il rating del calcio italiano. Di conseguenza, i top club europei sono pronti a calare, nella prossima finestra estiva di calciomercato, nel Bel Paese per fare man bassa dei migliori talenti in forza ai club italiani.

I Presidenti fanno salti di gioia all’idea di una prossima massiccia iniezione di denaro fresco nelle asfittiche casse dei loro club, molto meno i tifosi anche se ormai si sono abituati a veder partire verso lidi più remunerativi i loro beniamini. Tuttavia, nel mirino delle grandi d’Europa sono finiti non solo i calciatori che giocano in Serie A ma anche i tecnici italiani che si stanno facendo onore all’estero.

Ribaltone sulla panchina dell’Olympiakos: tra i candidati anche Montella

Nonostante l’infelice epilogo dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, rescissione consensuale del contratto dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la scuola italiana degli allenatori non perde smalto e consensi. Anzi. Il Centro tecnico federale di Coverciano è ancora universalmente considerato l’unica “Università” per aspiranti allenatori.

Insomma, non abbiamo il campionato più ricco e bello né gli stadi più confortevoli e all’avanguardia ma in compenso la nostra scuola allenatori non è seconda a quella di nessuno. Siamo sempre noi i maestri della tattica. Non stupisce, pertanto, che sempre più grandi club europei affidino la panchina a tecnici italiani, anche non di prima fascia.

A tenere alta la bandiera della scuola italiana, quindi, non solo “Re Carlo” Ancelotti che siede sulla panchina del più blasonato club del mondo, il Real Madrid, cui ha regalato nella passata stagione, tra le altre, la “Coppa dalle grandi orecchie“. Dopo un’annata avara di gratificazioni, l’Olympiakos è alla ricerca di una nuova guida tecnica. Qualche settimana fa ci sono stati dei contatti con Gennaro Gattuso, che lo scorso gennaio ha rescisso il contratto che lo legava al Valencia, ma non c’è stata la fumata bianca.

Ebbene, il club del Pireo ci riprova con un altro tecnico italiano. Vincenzo Montella, che sta facendo benissimo al timone dell’Adana Demirspor, attualmente quarto nella Super Lig turca, dietro alle tre storiche grandi del calcio turco, il Galatasaray, il Fenerbahçe e il Beşiktaş, è nella rosa dei candidati a sedersi sulla panchina del club ateniese. Un altro attestato del primato della scuola allenatori italiana.