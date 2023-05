Frosinone, che idea: spesa al Maradona per il ritorno in A

Il Frosinone si prepara al ritorno in Serie A e punta a fare la spesa al Maradona: nel mirino diversi colpi dal Napoli campione d’Italia.

Il tempo delle feste non è ancora terminato a Napoli e Frosinone, ma entrambe le squadre che hanno dominato i maggiori campionati italiani in questa stagione stanno già lavorando per costruire un futuro ancora vincente. In particolare, la formazione ciociara starebbe già pensando a una serie di acquisti in grado di rendere la rosa competitiva anche per la Serie A. L’obiettivo è mantenere la categoria il prossimo anno, possibilmente senza troppe difficoltà. Ed è per questo che sul taccuino del direttore sportivo Angelozzi ci sarebbero addirittura tre giocatori del Napoli campione d’Italia.

Può sembrare incredibile, ma il Frosinone vuole fare la spesa al Maradona. Sfruttando i buoni rapporti con la dirigenza azzurra, la squadra che si avvia a vincere il campionato di Serie B vorrebbe portare in Ciociaria il prossimo anno non uno, non due, ma ben tre giocatori importanti del Napoli di Spalletti.

E se un nome è piuttosto scontato, essendo esploso in cadetteria lo scorso anno proprio vestendo la maglia gialloblù della squadra del basso Lazio, gli altri due sarebbero qualcosa di più di una scommessa per il Frosinone, due giocatori che hanno bisogno di trovare continuità ma che hanno dimostrato di poter fare la differenza anche nella massima categoria.

Il Frosinone tenta un triplo colpo dal Napoli

Il primo nome sulla lista è ovviamente quello di Alessio Zerbin. Dopo un’annata passata, per buona parte, in panchina, il calciatore italiano potrebbe decidere di lasciare Napoli, avendo realizzato comunque il suo grande sogno. L’esperienza frusinate lo scorso anno per lui era stata una vera svolta, e un prestito nuovamente in Ciociaria potrebbe rappresentare il trampolino per cercare di imporsi come titolare anche in una squadra che gioca in Serie A.

Chi già è riuscito a dimostrare di essere in grado di giocare in Serie A è un altro dei giovani talenti del Napoli: Alessandro Zanoli. Il terzino destro resta uno dei calciatori preferiti di Spalletti, tra i giovani azzurri. Tuttavia, la prepotenza agonistica di Giovanni Di Lorenzo, un calciatore che non si ferma mai, potrebbe consigliargli di cercare ancora una nuova avventura di crescita in Serie A, dopo il prestito molto utile alla Sampdoria.

Discorso simile anche per Gianluca Gaetano. Che il centrocampista partenopeo sia uno dei talenti migliori usciti dal vivaio del Napoli negli ultimi anni, non è in dubbio. Che non sia mai riuscito a convincere del tutto nessuno degli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Napoli, dai tempi di Ancelotti, è altrettanto palese. Per potersi mettere davvero alla prova, forse avrebbe davvero bisogno di un’avventura lontano dalla sua città. E magari un prestito in una squadra come il Frosinone potrebbe diventare la soluzione ideale per permettergli di crescere in tranquillità e magari di fare quello step di esperienza che, tra un paio d’anni, potrebbe consentirgli anche di prendersi una maglia da titolare nel suo Napoli.