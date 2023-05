Clamoroso Giuntoli: il primo colpo alla Juve è azzurro

Potrebbe cambiare volto il Napoli dopo lo scudetto vinto quest’anno. Da Giuntoli ad eventuali affari che potrebbero essere legati a lui in uscita

Lo scudetto portato a casa di recente è il punto più alto della storia recente del club di Aurelio De Laurentiis, suggellando l’ottimo lavoro di una società sana e ben strutturata, capace di programmare nel corso del tempo. Da Spalletti alla squadra passando per dirigenza, tifosi e proprietà: tutti hanno dato il proprio contributo fondamentale.

Tra le figure maggiormente determinanti per la costruzione del Napoli campione d’Italia spicca senza dubbio il nome di Cristiano Giuntoli, che al fianco del presidente ha messo insieme quel gruppo capace di dominare in lungo e in largo l’ultima annata di Serie A.

Il direttore sportivo azzurro ha saputo fronteggiare la rivoluzione della scorsa estate pescando i nomi giusti, esaltati dal gioco di Spalletti, e che a conti fatti sono risultati determinanti per un traguardo che all’ombra del Vesuvio mancava da ben 33 anni. Giuntoli è quindi uno dei top player del Napoli, che però rischia di perderlo proprio dopo la fine dell’attuale stagione.

Tutto passerà dal summit che si terrà nei prossimi giorni tra il ds e De Laurentiis, che dal canto suo non ha alcuna intenzione di liberarlo facilmente. La vicenda è aperta ad ogni tipo di soluzioni, con Giuntoli che potrebbe anche lasciare gli azzurri ed accasarsi alla Juventus, tra i club che ci stanno facendo un pensierino.

Calciomercato Napoli, Giuntoli e il possibile futuro alla Juventus: occhio a Zielinski

Presto ci sarà un incontro Giuntoli-De Laurentiis per mettere la parola fine alla vicenda, in un senso o nell’altro. Il rapporto potrebbe quindi andare anche in chiusura, con i partenopei che potrebbero avere in Pietro Accardi un piano B da provare ad esplorare.

Nel caso in cui Giuntoli dovesse lasciare il Napoli per riformulare un nuovo progetto alla Juventus, non va escluso che possa anche provare ad attingere a piene mani dal gruppo di calciatori che hanno permesso agli azzurri di vincere lo scudetto.

Tra i profili eventualmente più stuzzicanti c’è quello di Piotr Zielinski, centrocampista polacco ormai veterano del club partenopeo ed in grado di conferire al reparto qualità ed imprevedibilità con le sue giocate. Un leader silenzioso dello spogliatoio del Napoli che ha però il contratto in scadenza 2024 ed una situazione dunque tutta da ridiscutere.

7 gol e ben 10 assist in questa annata per Zielinski, che potrebbe fare al caso della Juventus, eventualmente con Giuntoli, fermo restando il legame del calciatore col Napoli e le richieste di De Laurentiis. Il patron azzurro non farebbe sconti e chiederebbe non meno di 40 milioni.