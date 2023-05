Sara Croce, vestito mini e scollatura super: è uno show

Sara Croce ha già acceso l’estate con i suoi scatti, la super modella in abbigliamento succinto è un sogno ad occhi aperti

In questi ultimi anni, Sara Croce ha saputo conquistare larghe fette di pubblico con la sua bellezza mozzafiato, che l’ha resa una delle presenze femminili più acclamate in assoluto in tv e sui social. E lo spettacolo prosegue senza soluzione di continuità.

Ancora giovanissima, prossima a compiere 25 anni il prossimo 1 giugno, ma ormai già lanciata verso una carriera ad altissimo livello. La modella pavese si è imposta all’attenzione di tutti soprattutto grazie alle apparizioni nei programmi di Paolo Bonolis, prima come Madre Natura a Ciao Darwin e poi come Bonas ad Avanti un Altro. Esperienze che hanno reso l’appuntamento con lei sul piccolo schermo semplicemente imperdibile e che hanno contribuito a far crescere la sua notorietà a livello social. Oggi, Sara supera il milione di followers su Instagram.

Il suo abbandono al quiz show, lo scorso anno, ha lasciato un po’ di sconforto nel cuore degli ammiratori più sfegatati. Sara ha avviato una nuova fase della sua carriera, prima partecipando alle ultime puntate del Maurizio Costanzo Show e quindi restando per diversi mesi negli Stati Uniti da dove ha postato shooting diventati leggendari. Presto, chissà, potremmo rivederla nuovamente sul piccolo schermo, ma la sensazione è che per ora l’attività di modella abbia la precedenza.

Intanto, come i fan più aggiornati di certo sapranno, Sara si era concessa un viaggio in Marocco. Una occasione sia per un po’ di relax che per altri scatti pazzeschi. E proprio uno di questi crea scompiglio per l’ennesima volta sul web, lanciando già la lunga ‘volata’ estiva sui social.

Non c’è bisogno di dire che Sara certamente sarà una delle protagoniste assolute dei mesi estivi e infatti si presenta in grandissima forma, con un look da sballo. Minigonna che lascia il segno, evidenziando gambe perfette e affusolate, per non parlare della vertiginosa scollatura che non si smentisce mai. Un doppio dettaglio che non può passare inosservato e che raccoglie il gradimento assoluto da parte dei fan. Non possono mancare infatti i consueti messaggi di adorazione e la vagonata di like che contraddistinguono ogni post di Sara. La Bonas è rimasta nel cuore di tutti e ci tiene a che il bel ricordo che ha lasciato resti vivo.