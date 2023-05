Napoli, scambio surreale per Osimhen: tifosi azzurri a bocca aperta

Il campionato non è ancora finito e partono i rumours di calciomercato: per Osimhen si propone uno scambio che avrebbe del clamoroso

Con il pareggio con l’Udinese, che ha dato la certezza matematica dello scudetto, e con la vittoria casalinga con la Fiorentina, occasione per il primo abbraccio con il pubblico del ‘Maradona’, la festa scudetto per il Napoli e per i suoi tifosi è solamente all’inizio. Ancora un mese di campionato tutto da godersi, per accompagnare la squadra di Spalletti nei passi conclusivi di una splendida cavalcata, con ancora qualche soddisfazione da togliersi. Per esempio, raggiungere e superare il record di punti della storia azzurra in un singolo campionato fissato a 91 (per ora i partenopei sono a quota 83) e spingere Victor Osimhen verso il trono della classifica marcatori (23 gol al momento, quattro di vantaggio su Lautaro Martinez).

Proprio il nigeriano, inevitabilmente, è uno dei personaggi più discussi del momento. Il suo rendimento in questa stagione è stato trascinante, se già prima le big europee si erano accorte di lui adesso la lista di chi sarebbe disposto a fare pazzie per lui è cresciuta in maniera considerevole. E dunque, per lui come per altri protagonisti del Napoli fresco scudettato, i rumours sono già partiti. E’ la dura legge del calciomercato.

De Laurentiis, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciarlo andare, a meno che non ci sia qualche offerta davvero indecente. La quotazione del centravanti di Lagos potrebbe spingersi addirittura fino a 150 milioni di euro. I sondaggi in questo senso, comunque, sono già partiti.

Napoli, dall’estero ci provano con un ‘doppio scambio’ per Osimhen: ma l’ipotesi è complicata

Il potere economico ad alcuni club per una operazione di questa portata non manca. C’è anche qualcuno che può tentare di abbassare la quotazione con uno scambio. E dall’Inghilterra giungono voci che sia questa l’intenzione da parte del Chelsea.

Due in particolare i nomi che i ‘Blues’ metterebbero sul piatto come parziale contropartita. Si parla di Romelu Lukaku, che dopo una stagione difficile all’Inter, sebbene in crescendo in questo finale, potrebbe non essere riscattato, e di Christian Pulisic, che a un anno dalla scadenza del contratto pare fuori dal progetto. Operazione suggestiva, ma francamente difficile per quelli che sono i parametri del Napoli. Gli azzurri infatti hanno iniziato uno sfrondamento del monte ingaggi che sembrano intenzionati a perseguire anche nel prossimo futuro con i possibili addii di Lozano, Zielinski e dello stesso Osimhen. Il tetto verrebbe fissato intorno ai 3,5 milioni di euro annui per giocatore e sia nel caso di Lukaku che di Pulisic parliamo di cifre praticamente raddoppiate.