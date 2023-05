Napoli, scambio due per uno che affossa la Juve

Il Napoli si è reso protagonista di una grandissima stagione, che lo ha portato a conquistare il tricolore con cinque giornate di anticipo. Ora alla squadra di Spalletti restano da disputare le ultime quattro gare prima di proiettarsi alla programmazione della prossima stagione.

La squadra partenopea, oltre alla conquista dello scudetto, ottiene anche il merito di essere il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A, almeno fino ad ora. Sono 70 le reti fatte dalla banda Spalletti, mentre 23 quelle subite.

Dati che vanno a testimoniare quanto di buono fatto dal club campano in questa annata. Discorso completamente diverso per quanto riguarda la Juventus che, specialmente nella prima parte di stagione, ha disputato una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, culminata con l’eliminazione nella fase a giorni della Champions League. Nonostante questo, però, la vecchia signora si trova al secondo posto a quota 66 punti, con un distacco di cinque punti dal Milan quinto. Con la stagione che si avvia alla conclusione, le due squadre iniziano a progettare il calciomercato per la prossima stagione. A tal proposito, una big di Premier League è pronta a fare sul serio per Kim Min-jae, perno difensivo della difesa di Spalleti.

Il Chelsea ci prova per Kim, pronte due contropartita: Juventus in ginocchio

Il Chelsea, complice la disastrosa stagione svolta fino ad ora, è intenzionato a rinforzare la propria rosa in estate.

I blues, infatti, si trovano all’undicesimo posto in classifica a quota 42 punti, con soli 34 goal fatti e addirittura 39 subiti. Questi dati hanno evidenziato la necessità del club londinese di rinforzare il proprio reparto arretrato, con la dirigenza che ha già individuato il profilo ideale. Stiamo ovviamente parlando del coreano classe 1996 del Napoli Kim Min-jae, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa.

Il coreano ha disputato 43 partite tra campionato e coppe, realizzando due reti e fornendo altrettanti assist. Il Chelsea è intenzionato a fare sul serio, tanto che che è pronto ad offrire come contropartita tecnica i cartellini di Christian Pulisic e, soprattutto, quello di Kalidou Koulibaly, approdato in Inghilterra la scorsa estate. Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di cedere il classe 1996, se non di fronte al pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore da circa 50 milioni di euro. Per cercare di evitare questo, il patron azzurro sta provando in tutti i modi a rinnovare il contratto del calciatore, aumentandogli l’ingaggio che attualmente ammonta a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Sui due calciatori del Chelsea, che oramai sembrano fuori dal progetto tecnico, c’è anche il forte interesse della Juventus, chiamata ad investimenti importanti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Koulibaly, che la scorsa estate rifiutò il trasferimento ai bianconeri, può decidere di prendere in considerazione un eventuale nuova offerta per via della stagione sottotono disputata a Londra. Spalletti e Allegri attendono rinforzi, con la speranza di non dover perdere i propri pezzi migliori.