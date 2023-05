Osimhen, via all’asta: due squadre in pole (e una si defila)

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime quattro gare di stagione in totale serenità, visto il tricolore conquistato con largo anticipo. Tra i calciatori che più si sono distinti in questa meravigliosa annata, troviamo l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Il bomber classe 1998, nonostante un infortunio che per diverso tempo lo ha tenuto lontano dai campi di gioco, ha disputato una stagione a dir poco strepitosa, risultando decisivo per la conquista del terzo scudetto.

In 35 presenze tra campionato e coppe, ha realizzato 28 reti e fornito cinque assist. Per Osimhen si avvicina anche il titolo di capocannoniere della Serie A, visto che Lautaro Martinez è distante di quattro reti. Queste prestazioni hanno portato i più grandi top club europei a mettersi sulle sue tracce, tanto che a breve possono presentarsi alle porte di Aurelio De Laurentiis con un’offerta importante. Chi invece si è tirata fuori dalla trattativa è il Bayern Monaco che, tramite le parole dell’amministratore delegato Oliver Kahn, ha fatto sapere che non è intenzionato a partecipare ad aste. A testimonianza di questo c’è anche l’acquisto di Kolo Muani, attaccante classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. Il francese è ad un passo dai bavaresi, e questo porta il club tedesco a defilarsi dalla corsa al nigeriano. Il Napoli, però, non può essere tranquillo, visto che altri grandi club sono pronti a presentare offerte per arrivare al numero nove partenopeo.

Il Bayern si tira fuori, ma il Napoli trema ancora: PSG e Manchester United pronti al grande colpo

Se il Bayern Monaco sembra essersi tirato fuori dalla corsa a Victor Osimhen, lo stesso non si può dire per Paris Saint Germain e Manchester United, intenzionate a rinforzare il proprio reparto avanzato in estate.

Il club francese, salvo clamorosi colpi di scena, si appresta a salutare il campione del mondo Leo Messi, che vedrà scadere il proprio contratto. Per il classe 1987 possono aprirsi le porte dell’Arabia Saudita, anche se non è da escludere un romantico ritorno a Barcellona. Il Manchester United, invece, è alla ricerca di un grande bomber, visto l’addio di Cristiano Ronaldo avvenuto lo scorso dicembre. Il preferito di Ten Hag resta Harry Kane, ma la richiesta superiore ai 100 milioni di euro ha spaventato i red devils, che non hanno intenzione di sborsare tale cifre per un calciatore di trent’anni.

Da questo nasce l’idea di virare con decisione su Osimhen, che ha già maturato molta esperienza europea nonostante i soli ventiquattro anni. Il club azzurro, visto il grande investimento fatto per acquistarlo dal Lille nell’estate del 2020 per circa 75 milioni di euro, è intenzionato a chiedere cifre importanti per dare il definitivo via libera alla cessione. Il patron azzurro si aspetta circa 150 milioni per lasciarlo partite, cifra decisamente alla portata dei due club in questione. Per Osimhen si prospetta un’estate infuocata, con PSG e Manchester United pronte a strapparlo a Luciano Spalletti. Il popolo azzurra ora trema davvero.