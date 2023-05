Stefano De Martino si confessa: spunta un segreto su Belen

Stefano De Martino confessa un segreto molto intimo del suo rapporto con Belen. Emergono particolari che nessuno conosceva.

L’amore è come le montagne russe: si corre veloce, tra alti e bassi, tra decisioni spesso frettolose, tra curve molte volte pericolose. Il segreto, comunque vada, è non avere mai paura di cadere.

Se c’è qualcuno che di alti e bassi in amore se ne intende è di certo Stefano Di Martino: 33 anni, ex ballerino di Amici, lanciatissimo in una carriera di show-man che lo ha già consacrato come volto nuovo della tv italiana e che, nelle previsioni di un ricambio generazionale, lo vedrà percorrere le tappe dei programmi di punta della Rai.

De Martino, però, è impegnato anche a teatro, il cinema lo corteggia, e non si escludono le fiction: insomma nei prossimi anni potremmo vederlo percorrere tappe decisamente inattese. Nessuno avrebbe mai immaginato tutto questo quando era ancora un allievo della scuola di Maria De Filippi.

Ospite della trasmissione “Conferenza Stampa” su Rai Play, Stefano ha dimostrato di saper tenere benissimo il confronto con un gruppo di liceali romani che gli hanno rivolto domande anche piccanti sulla vita privata e sul sesso.

Stefano De Martino e quel segreto inconfessabile su Belen

De Martino ha confessato di avere perso la verginità a 14 anni, e ha ammesso, sbagliando, che nell’adolescenza praticava sesso senza precauzioni. Sa bene di avere commesso molti errori in tal senso ed è per questo che consiglia ai ragazzi di non ripetere i suoi stessi sbagli, usando il preservativo.

Il ballerino di Torre Annunziata rivela qualche retroscena intimo sulla storia con Belen. Cosa lo ha colpito della bella argentina? Dal primo momento tra i due c’è stata una intesa sessuale che Stefano confessa di non avere mai avuto con nessuna donna.

La nascita di Santiago nel 2013, le due crisi e le due separazioni, finalmente il ritorno insieme, il perdono di entrambi, la nascita di un nuovo amore su nuove basi. L’amore tra Stefano e Belen, a far bene i conti, nonostante le pause, va avanti ormai dal 2012 e, sebbene i due si siano, come detto, lasciati e ripresi più volte, la passione ma soprattutto l’intesa sessuale è ancora alle stelle.

Ma le domande dei ragazzi sul sesso continuano e Stefano non si sottrae. Gli chiedono, indirettamente riferito a Belen, quali parti del corpo femminile ama di più. De Martino non ha dubbi: il lato B è la parte che lo fa impazzire di più. I giovani liceali apprezzano sincerità e capacità comunicative. De Martino tiene testa ai ragazzi, e non era affatto facile.