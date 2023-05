Tutta ‘colpa’ di Immobile: offerta monstre e addio Inter

Ciro Immobile ha vissuto una stagione complicata ma crede ancora nel progetto Lazio. Offerta monstre rispedita al mittente e effetto domino con un interista

Le ambizioni Champions della Lazio passano inevitabilmente anche dall’impatto in campo di Ciro Immobile, il bomber di tutte le ultime annate biancocelesti, che però quest’anno ha tirato il freno a mano dal punto di vista realizzativo.

Un rendimento decisamente ridimensionato e condizionato dai tanti problemi fisici che ne hanno caratterizzato la stagione, che per la Lazio affaccia sull’Europa che conta. La compagine di Sarri è in lotta per un posto tra le prime quattro che significherebbe ritorno in Champions League dopo anni di astinenza.

Le reti del bomber napoletano sarebbero quindi fondamentali per le curve finali di questa annata caratterizzata dal punto di vista personale da infortuni, disavventure extra campo come l’incidente automobilistico di qualche settimana fa, e la sfuriata contro il Sassuolo che avrebbe anche portato alle scuse nei confronti della squadra.

Immobile ha inoltre messo a referto 12 gol totali e spera di ritoccare verso l’alto lo score prima di ripensare anche al futuro. Secondo quanto evidenziato da ‘Il Messaggero’ gli sceicchi di un club dell’Arabia Saudita avrebbero messo sul piatto fior fior di milioni per provare ad arrivare al centravanti campano. Immobile però avrebbe già rifiutato, in quanto non ritiene sia arrivato il momento di chiudere verso campionati esotici e meno competitivi.

Calciomercato, incastro in attacco con Immobile: spunta anche Romelu Lukaku

Immobile avrebbe quindi rifiutato una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. Ora questo stesso club arabo potrebbe virare su un altro bomber della Serie A per potenziare il proprio attacco viste le scelte dell’attaccante della Lazio. Il mirino potrebbe spostarsi su un centravanti dell’Inter dal destino ancora incerto.

Nella fattispecie si potrebbe trattare di Romelu Lukaku, che ha vissuto un’annata particolare tra i problemi fisici ed una condizione poco esaltante prima del nuovo exploit di questo rush finale. I sauditi, viste anche le disponibilità economiche, potrebbero trovare un accordo col Chelsea, disposto a privarsene di nuovo, e meglio se stavolta a titolo definitivo.

L’intesa potrebbero provare a trovarla sui 40 milioni di euro offrendo a Lukaku un ingaggio monstre per cercare di convincerlo. Il centravanti belga dal canto suo, al netto delle difficoltà di quest’anno, vuole restare a Milano ma, come tutti, non è insensibile al fascino delle cifre importanti. Prima di tutto però dovrà completare la stagione con l’Inter al meglio, anche per consentire ai nerazzurri di trarre le giuste conclusioni.