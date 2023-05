Napoli: addio Spalletti, il tecnico esce allo scoperto

Il Napoli ha vinto lo Scudetto ormai da quasi dieci giorni ed ora bisognerà capire il futuro di Luciano Spalletti.

La stagione del Napoli può considerarsi ormai conclusa e per questo motivo in casa partenopea si inizia a guardare con attenzione al futuro. Se il futuro di Giuntoli sembra essere ormai deciso, si continua ancora a parlare di quello di Luciano Spalletti.

Nei giorni scorsi si è ipotizzato molto di un possibile addio di Spalletti al Napoli, ma in queste ultime ore è stato proprio il tecnico ad uscire allo scoperto e parlare del suo futuro. Andiamo a vedere nei dettagli le parole dell’allenatore dei partenopei.

Napoli: addio Spalletti, il tecnico ha deciso

Sono stati giorni di apprensione in casa Napoli subito dopo lo Scudetto. Il botta e risposta a distanza tra Spalletti e De Laurentiis non è assolutamente piaciuto ai tifosi, che hanno temuto una rottura definitiva tra le parti e quindi magari anche una separazione immediata considerando anche che ormai la stagione è finita e quindi i partenopei non hanno più da chiedere nulla. Lo strappo, però, è stato ricucito, ma ora il futuro di Spalletti continua ad essere in bilico e tenere banco in casa Napoli.

E in queste ultime ore Spalletti è ritornato sul suo futuro in casa Napoli. Il tecnico partenopeo ha confermato di aver incontrato De Laurentiis e di ritenersi soddisfatto di quanto successo. Ma i dettagli saranno svelati dalla società quando lo riterrà opportuno. Ad oggi, quindi, gli scenari sembrano essere assolutamente differenti rispetto al passato considerando che il tecnico dei partenopei ha confermato che si può aprire un ciclo.

Quindi Spalletti dovrebbe continuare in casa Napoli e magari prolungare il contratto. Naturalmente molto dipenderà anche dai risultati in campo la prossima stagione, ma per il momento i rapporti tra il tecnico e ADL sono ritornati normali e questo rappresenta un ottimo segnale anche in vista del futuro.

Il Napoli è pronto a ripartire da Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico, dopo l'ottima annata, ha deciso di proseguire la propria avventura con i partenopei nella speranza di poter aprire un ciclo e provare a raggiungere altri traguardi.

La programmazione è iniziata e la speranza è quella di poter riuscire ad ottenere altre vittorie. Naturalmente non sarà semplice, ma la strada è assolutamente in salita considerando la concorrenza ed anche il fatto che ripetersi non è mai facile per le squadre che vincono l’anno prima.