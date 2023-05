Quindici milioni per Kessie: c’è l’accordo

Il futuro di Franck Kessie rimane tra i temi caldi in vista del prossimo calciomercato estivo: decisione inattesa dalla Spagna

Uno dei nomi che da qui a qualche settimana è destinato a far parlare di sè come non mai è quello di Franck Kessie.

Il calciomercato muoverà diversi profili di spessore da qui ai prossimi mesi, con i top club di tutta Europa pronti a cogliere le giuste occasioni estive. Una di questa sarà con ogni probabilità l’ex centrocampista di Atalanta e Milan che, dopo aver brillato in Serie A, ha finito per deludere in Catalogna. La sua avventura con il Barcellona sembra finalmente giunta al capolinea e le ipotesi per il futuro del forte mediano non mancano di certo. Dalla Spagna, infatti, giungono novità che se da un lato possono far felici i club di Serie A che da mesi seguono con interesse Kessie – si tratta chiaramente di Inter e Juventus – dall’altro rischiano di rendere ancora più agguerrita la concorrenza per la firma dell’ex milanista.

Secondo quanto viene riportato da ‘ElNacional.cat’, il club spagnolo avrebbe ormai deciso di mollare la presa su Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è arrivato a parametro zero un anno fa – dopo il chiacchierato addio al Milan – e non ha saputo imporsi in Catalogna deludendo le aspettative.

Addio Kessie: sconto e ‘nuova’ insidia

Al punto che Xavi e la società avrebbero già comunicato al calciatore la volontà di metterlo sul mercato per cercargli una nuova sistemazione per la prossima stagione. Le offerte, nonostante prestazioni altalenanti, non mancherebbero. Dalla Serie A – in tal senso Juventus ed Inter rimangono in primissima fila – ma non solo.

Anche club francesi (si vocifera di una primissima richiesta di Mourinho al PSG) e soprattutto inglesi sembrerebbero ben volentieri pronti a fare un’offerta per strappare ai blaugrana il cartellino dell’ivoriano. Per rendere più agevole la cessione, il Barcellona sarebbe pronto ad ‘accontentarsi’ di una cifra abbastanza bassa: 12-15 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di una plusvalenze poichè, come detto, Kessie ha firmato da svincolato col club di Laporta. Il Tottenham è in primissima fila e non avrebbe problemi ad accontentare le richieste della dirigenza catalana. Attenzione, sempre dall’Inghilterra, pure a a Newcastle ed Aston Villa.

Specialmente questi ultimi, che accoglieranno in estate l’attuale ds del Barcellona Mateu Alemany, potrebbero risultare avvantaggiati proprio dal neo direttore sportivo. Il centrocampista 26enne, quest’anno, ha comunque accumulato 39 presenze complessive con la maglia della squadra spagnola, mettendo a segno 3 gol e firmando 3 assist vincenti. Juventus ed Inter sono avvisate, l’insidia maggiore per il ritorno di Kessie in Italia si chiama Premier League.