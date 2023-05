Napoli sull’ex Juventus: colpo in difesa in arrivo

Il Napoli è pronto ad effettuare un vero e proprio sgarro nei confronti della Juventus. L’ex centrale bianconero è pronto può rinforzare la difesa azzurra

Con le ultime partite di campionato da giocare e con uno scudetto già in tasca da qualche giorno, il Napoli sta già pensando alla prossima stagione. Gli obiettivi della società sono fin troppo chiari per quanto riguarda il calciomercato. In primis bisogna capire che fine farà l’attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, alla Juventus.

Ed è proprio la società bianconera protagonista di tutto ciò. I partenopei, infatti, per rinforzare il reparto difensivo starebbero pensando proprio ad un ex juventino. In questa stagione ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Togliendosi anche la soddisfazione di mettere a segno dei gol importanti e decisivi per la sua squadra. Il club farà di tutto per portarlo in Campania tra qualche mese.

Napoli, che sgarro alla Juventus: arriva lui per la difesa

Se il Genoa è ritornato in Serie A (dopo solamente un anno di inferno della B) il merito va dato anche a lui. Stiamo parlando di Radu Dragusin, vero e proprio elemento di spicco del team allenato da Gilardino. In cadetteria ha dimostrato di essere addirittura “sprecato”. Una “retrocessione” la sua che gli ha fatto solamente del bene. Non è un mistero che è stato giudicato come uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato.

In 36 partite stagionali si è tolto la soddisfazione di andare a segno in ben 4 occasioni. Numeri che vuole ripetere anche per il prossimo campionato. Resta da capire, ovviamene, con quale squadra lo farà. Il centrale rumeno è entrato nella lista dei desideri della squadra partenopea che lo ha osservato in più di una occasione. Il classe 2022 ha tutti gli elementi per essere un nuovo difensore azzurro.

L’obiettivo primario è quello sì di acquistarlo (una cifra che si avvicina ai 5 milioni di euro), ma anche quella di lasciarlo in prestito ancora un altro anno. Magari proprio con il ‘Grifone’ dove è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi. Come riportato in precedenza si tratterebbe di una vera e propria beffa per la Juventus. Proprio i bianconeri lo fecero esordire nella massima serie, prima di mandarlo in prestito alla Sampdoria e Salernitana.

Con la casacca del Genoa ha fatto vedere a tutti il suo valore. Dimostrare di aver meritato la A e, di conseguenza, anche restarci. Il Napoli è pronto a tentare l’assalto. Anche se non sarà affatto semplice visto che altri club hanno puntato forte sul rumeno.