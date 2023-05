Sorpresa per una big: Inzaghi in panchina, lo vuole il presidente

Nonostante l’intenzione dell’Inter, per Simone Inzaghi si apre una nuova possibilità. Il presidente lo vuole.

In casa Inter la situazione è completamente cambiata rispetto a qualche tempo fa. I risultati, infatti, iniziano ad arrivare e questo rende molto più facile anche guardare al futuro e quindi iniziare a programmare la prossima stagione.

Ma la strada in questo senso potrebbe cambiare nel giro di poco tempo visto che una big ha messo Simone Inzaghi nel mirino. Il presidente lo vuole in panchina e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire dove allenerà Inzaghi.

Calciomercato: Inzaghi in panchina, contatti in corso

Simone Inzaghi e l’Inter si sono dati appuntamento al termine della stagione per fare il punto della situazione e anche capire se continuare insieme oppure no. Come spiegato in precedenza, gli ultimi risultati hanno sicuramente cambiato il pensiero rispetto ai mesi scorsi ed ora è arrivato il momento di iniziare a pensare con maggiore sicurezza al futuro.

Ma, come detto in precedenza, il futuro è assolutamente tutto da scrivere e non possiamo escludere che sia proprio Inzaghi a dire addio all’Inter ed accettare la proposta arrivata da un club per la panchina. Secondo quanto riferito da FcInterNews, il Tottenham ha contattato Inzaghi per vedere la sua disponibilità a sedersi in panchina e possiamo dire che per il momento la trattativa non esiste.

Il tecnico, infatti, non sembra essere intenzionato ad accelerare e aspettare l’incontro con l’Inter per provare ad avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire se continuare oppure no con l’Inter. La speranza da parte dei tifosi, nonostante le critiche arrivate nei mesi scorsi, è quello di continuare insieme, ma può assolutamente succedere di tutto e quindi non ci resta che aspettare poco tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Panchina Tottenham: obiettivo Inzaghi per la panchina

Simone Inzaghi è diventato un obiettivo per la panchina del Tottenham soprattutto se non arriverà Nagelsmann. I contatti, come detto in precedenza, sono in corso e per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno ino a quando non si hanno delle certezze sul futuro del tecnico.

L’Inter aspetta il finale della stagione per confermare il proprio interesse nei confronti del tecnico, ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Sicuramente non sarà semplice considerando anche quanto successo nei mesi scorsi anche con la contestazione del pubblico.