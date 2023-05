Giuntoli silura Allegri e beffa l’Inter: ecco l’allenatore della Juve

La futura rivoluzione di Cristiano Giuntoli alla Juve passa soprattutto dalla scelta del nuovo allenatore al posto di Max Allegri.

La fiducia del tecnico bianconero con l’ambiente è ai minimi termini, i tifosi sognano un allenatore che sappia valore al meglio i talenti della rosa. Giuntoli ripartirà da un tecnico giovane e ambizioso, la Juve avrà un nuovo allenatore da pescare tra quelli in Serie A.

È una fase nuova per la squadra bianconera, la Juve pensa con decisione al 2023-24. Archiviare questa stagione quanto prima è l’obiettivo di tutti, i tifosi hanno sofferto fin troppo per le prestazioni della squadra nonché per gli esiti della giustizia sportiva.

Il campo però può riportare il sorriso, le mosse di Giuntoli futuro direttore sportivo della Juve vanno in direzione di una sterzata netta. Si partirà dall’allenatore, Max Allegri non sarà riconfermato e la panchina sarà occupata da un mister già precettato dall’Inter, ma pronto ora per il salto in bianconero con grande clamore.

Giuntoli, la scelta per la panchina della Juve

L’aspetto fondamentale è di una riduzione dei costi necessaria, già per questo sono da escludere i top player della panchina. Come riportato dal giornalista Luca Momblano, Giuntoli porterà il suo stile e i suoi collaboratori, tutto ciò a discapito di Allegri che non avrà voce in capitolo sul mercato e dunque sarà di fatto costretto a lasciare la panchina della Juve. Due i nomi caldi per prendere il suo posto, entrambi provenienti dalla Serie A: Thiago Motta e Paulo Sousa.

Tecnici seguiti dall’Inter per il post Inzaghi, ma l’exploit in Champions League sta frenando i nerazzurri sulla scelta del suo erede. Ecco allora come la Juve possa farsi già una strada libera, puntando un mister che possa far splendere la Juve in campo con gioco, coraggio e proseguendo la linea verde che qualche frutto sta portando ai bianconeri, almeno per rifare entusiasmare i tifosi.

Paulo Sousa alla Juve, l’ex potrebbe accettare questa nuova destinazione dopo l’approdo alla Salernitana, convincente nei numeri e nel gioco corale dei campani. Il portoghese ha il sogno di allenare una big, sarebbe un profilo su cui lavorare e ha dimostrato anche di avere versatilità tattica, può passare al setaccio di vari moduli e in più conosce bene alcuni elementi della rosa come Chiesa. L’altra opzione Thiago Motta alla Juve è in ascesa, l’italo-brasiliano ha nel suo bagaglio un calcio più offensivo e potrebbe mettere da parte tutti i senatori.