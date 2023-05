Ilary Blasi su tutte le furie, è successo dietro le quinte: il retroscena

Durante una delle sue ultime apparizioni televisive, Ilary Brasi avrebbe avuto una pesante sfuriata: questa è la ricostruzione.

Tutt’altro che un buon momento per Ilary Blasi. La showgirl e presentatrice televisiva è infatti alle prese con la separazione dall’ex marito Francesco Totti. Dopo vent’anni d’amore, la passione tra la soubrette e l’ex calciatore si è spenta. Adesso entrambi sono impegnati in nuove relazioni ma le vicende che vedono protagonisti i due sono ancora tante.

In questo momento la presentatrice pare si stia godendo il weekend in Svizzera con la famiglia e il compagno Bastian Muller. Principalmente per festeggiare i 16 anni di Chanel Tuttavia, nemmeno fuori dai confini d’Italia la Blasi è riuscita a starsene tranquilla. La conduttrice ha infatti dovuto mandare una frecciatina alla nuova compagna del suo ex, Noemi Bocchi, dopo che si è fatta immortalare insieme ai suoi figli in giro per le strade del centro di Roma.

Una mossa che avrebbe stuzzicato e non poco Ilary Blasi che ha risposto con un balletto social. Come a voler rivendicare il suo posto all’interno della famiglia. Va bene la separazione, ma certi ruoli vanno rispettati. Insomma, non proprio un periodo particolarmente sereno per la Blasi che in questo periodo ha fatto i conti anche con alcuni problemi sul luogo di lavoro. Durante una delle ultime dirette, la conduttrice dietro le quinte sarebbe andata su tutte le furie.

Ilary Blasi si infuria: cos’è successo dietro le quinte

A svelare i retroscena circa la rabbia della Blasi sono stati gli esperti di Dagospia. Secondo il portale, Ilary Blasi avrebbe avuto una brutta reazione dietro le quinte dell’ultima puntata dell’Isola del Famosi. Programma giunto alla sua diciassettesima edizione, la terza con la Blasi come padrona di casa. Nonostante il reality sia ancora uno dei programmi di punti di Mediaset, il format starebbe riscontrando qualche problema. Secondo quanto riportato, Ilary non sarebbe felice dei risultati, in termini di ascolti, ottenuti quest’anno dal programma.

Una sorta anche di altra sconfitta personale per l’ex Letterina di Passaparola che avrebbe voluto godere di un po’ di conforto almeno dal proprio lavoro. Invece, a quanto pare, nemmeno lo storico format Mediaset le sta dando soddisfazioni. La presentatrice, tuttavia, non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Al termine della stagione mancano poche puntate e l’obiettivo è quello di provare ad aumentare gli ascolti. Qualora non dovessero riuscirci, la prossima edizione potrebbe vedere sul palco una nuova conduttrice.