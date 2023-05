Addio a un grande protagonista: lacrime nel calcio italiano

Addio a un grande protagonista del nostro calcio. Arriva per tutti quel momento ed ognuno lo vive in maniera differente. Una cosa rimane sullo sfondo, identica, immutabile, per tutti: l’aver vissuto il sogno sognato millanta volta da bambini.

In ogni cameretta di ogni bambino, perlomeno di quelli più fortunati, che possono godere del sogno ad occhi aperti i sogni sono solitamente affissi sul muro. Hanno i volti di sportivi o di cantanti, di attori o di attrici, di eroi o di rivoluzionari. Quei volti si fissano a lungo, magari prima di addormentarsi o appena svegli.

I bambini li amano, li ammirano, li ritengono dei fratelli maggiori di cui vogliono seguire le orme. Anche loro vogliono abbracciare lo sport, la musica, la recitazione o trasformarsi in invincibili eroi. Iniziano a sognare di diventare come i loro sogni affissi sul muro della loro cameretta.

Qualcuno, quel sogno, riesce persino a realizzarlo, “uno su mille ce l’ha fa” come cantava Gianni Morandi e quando poi quel sogno sta per finire, ci si ricorda di quella cameretta, di un poster e perfino dei pensieri che accompagnavano quel fissare, quasi ossessivamente, quelle celebri figure.

Questi pensieri saranno ritornati un po’ anche nella mente di un grande campione che ha annunciato il suo addio al calcio. Anche per lui è arrivato il momento di “diventare grande” e di mettere nel cassetto dei ricordi “il sogno” del piccolo Leonardo.

Addio ad un grande protagonista

Leonardo Bonucci ha annunciato il suo addio alla Juventus, forse al calcio. Lo ha fatto nel momento della celebrazione per le 500 volte che ha indossato la maglia bianconera.

Nel decennio d’oro juventino, quello dei nove scudetti consecutivi che sono già stati fagocitati e ormai passati alla storia come una normale impresa, lui è stato un terzo di quel muro difensivo che di quel ciclo vincente è stato la testata d’angolo. Con gli altri due, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini ha formato la storica BBC, cui si aggiungeva solitamente un’altra B, quella di Gigi Buffon. BBBC.

“Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana“, queste le parole del difensore di Viterbo come riportate da gazzetta.it. Leonardo Bonucci ha seguito la squadra a Siviglia, in vista della semifinale di ritorno di Europa League, anche se non potrà scendere in campo a causa di un infortunio che gli ha fatto chiudere anzitempo la stagione. Ma se poi ci dovesse essere finale da giocare…

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024. Ancora un’altra stagione per lottare e provare a portare a casa qualche altro trofeo. Fino alla fine.