Rivoluzione Napoli: niente rinnovo per 4 titolarissimi

Altro che big in partenza, potrebbero esserci anche quattro titolari dell’attuale Napoli, a dire addio a breve.

Vale sempre, per tutte le squadre più forti. I calciatori che ottengono ottimi risultati, sono super osservati e quando termina il campionato, ecco le offerte che tanto temono allenatori e tifosi. Il Napoli oggi ha la testa su cosa potrebbe essere di Kim, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma non è detto che saranno solo loro a poter partire. Anzi, magari De Laurentiis deciderà di tenersi proprio loro tre.

C’è infatti, nascosto all’interno della rosa, nascosto ma non tanto, un vero e proprio tesoretto che gli azzurri potrebbero sfruttare senza dover necessariamente togliere a mister Spalletti, chi segna tanti gol o consegna tanti assist. Vediamo chi sono i titolari che oggi potrebbero ritrovarsi tra i maggiori indiziati per un’eventuale partenza.

Rivoluzione Napoli, addio a 4 titolarissimi

Arrivato nel giugno del 2017, Mario Rui si presentò come rincalzo d’eccezione ed oggi è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria napoletana. La sua scadenza non è così vicina, si parla di 2025, ma se dovessero arrivare delle offerte di buon livello, non è detto che gli azzurri non possano cercare un nuovo difensore di fascia più giovane da affiancare così al classe ’97, Olivera.

Discorso davvero analogo per il ventinovenne, Matteo Politano. Anche lui ha scadenza nel 2025 ed è risultato un ottimo aiuto proprio come Rui, per la vittoria dello scudetto. Ma nessuno è incedibile ed anche qui, non sono da escludere possibili offerte anche superiori ai 25 milioni. Anche in questo caso si potrebbe riflettere per magari reinvestire parte delle entrate, in un collega più giovane.

Stesso ruolo in cui gioca inoltre, il messicano arrivato nel 2019, Hirving Lozano. In questo caso il discorso sembrerebbe già diverso. Il classe ’95 non è sul mercato, ma se arrivasse un’offerta di poco meno dei 45 milioni spesi per lui, gli azzurri potrebbero pensare di sacrificarlo per magari trattenere altri calciatori che farebbero arrivare ottime offerte. Lozano, potrebbe avere richieste dall’estero e per lui si potrebbe arrivare anche ai 35 milioni.

Infine, ancora un titolarissimo. Il polacco, Piotr Zielinski è ormai una bandiera per quanto riguarda la squadra napoletana, essendo già un co-titolare del 2018, anno in cui i Partenopei avevano già sfiorato lo scudetto. Il contratto scade nel 2024 ed è possibile che gli azzurri non lo facciano andare in scadenza. Se non arrivasse un accordo a breve, ci si potrebbe aspettare che gli azzurri provino a cederlo in estate, con l’ex Udinese che ha già 28 anni e potrebbe trovare ancora delle pretendenti.