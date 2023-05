Ci siamo, il Napoli dice addio a una stella: cessione in vista

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito nell’impresa di tornare sul tetto d’Italia dopo più di trent’anni dall’ultima affermazione. Il successo dei partenopei, però, ha acceso i riflettori degli altri club sui calciatori azzurri.

Uno dei più ricchi club nel panorama europeo, infatti, avrebbe messo gli occhi su uno degli indiscussi artefici dello Scudetto del Napoli. I tifosi tremano e sperano che alla fine possa arrivare la fumata nera.

Nonostante nel corso della scorsa estate Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli decisero di separarsi dalle colonne portanti del Napoli negli ultimi anni, la squadra azzurra è riuscita a rimanere competitiva. Anzi, i nuovi acquisti chiamati a non far rimpiangere i vari Insigne, Koulibaly e Mertens hanno portato entusiasmo e voglia di vincere culminati con il terzo titolo della storia partenopea.

Il club fa sul serio per lui: il Napoli e i suoi tifosi tremano

Il gruppo che si è compattato intorno alla figura del carismatico Luciano Spalletti è riuscito ad andare oltre ogni più rosea prospettiva, riuscendo a centrare un titolo inaspettato e che a Napoli mancava da 33 anni. La squadra azzurra è riuscita ad abbinare bel gioco e risultati e, per questo, diversi interpreti dello scacchiere partenopeo hanno attirato le attenzioni delle big europee.

Osimhen è l’attaccante che ogni top club vorrebbe avere a disposizione, mentre Kvaratskhelia ha ammaliato le dirigenze di gloriosi club, su tutti il Real Madrid. Un altro dei protagonisti che è stato ammirato nel corso di questa stagione è Min-jae Kim, difensore centrale sudcoreano arrivato in estate dal Fenerbahce.

Il ventiseienne coreano è arrivato al Napoli con l’arduo compito di raccogliere l’eredità di un colosso come Kalidou Koulibaly. Sin da subito Kim ha mostrato di voler imporsi in azzurro, diventando il comandante della difesa di Spalletti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il centrale asiatico è da tempo monitorato da diversi club in giro per l’Europa.

A stuzzicare l’interesse dei top club è soprattutto la clausola presente all’interno del contratto di Kim che lo porterebbe lontano dalla Campania per una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro. La suddetta clausola sarà valida solo dall’1 al 15 luglio, esclusivamente per i club esteri. Tra le società che spingono per assicurarsi le prestazioni di Kim c’è il Manchester United, club in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

A confermare la trattativa ci hanno pensato gli agenti del sudcoreano che, a Star News Korea, hanno dichiarato di aver ricevuto dei sondaggi da parte dei Red Devils. L’entourage di Kim, però, ha voluto precisare che la trattativa ancora è nella sua fase embrionale e che al momento non è stato raggiunto nessun accordo tra le parti. I tifosi del Napoli sperano, il rischio di perdere uno dei protagonisti dello Scudetto, però, resta molto alto.