Ha raggiunto l’apice della popolarità, Diletta Leotta. La conduttrice e inviata di DAZN è ancora più bella da quando ha trovato l’amore con Karius

Da quando ha trovato l’amore con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, Diletta Leotta sembra ancora più affascinante e seducente. Del resto la conduttrice e inviata della piattaforma streaming DAZN sta attraversando un periodo a dir poco fatato della sua vita, sia per quanto riguarda le sue attività professionali che nel privato. Tutto procede nel migliore dei modi, compresa la gravidanza. A metà agosto infatti Diletta Leotta darà alla luce una bambina frutto della sua relazione con il numero uno tedesco.

Un momento che la giornalista siciliana attende con ansia mista ad entusiasmo, come ribadito in una recente intervista: “All’inizio sono rimasta spiazzata, anche perchè un figlio non era nei nostri programmi, almeno in questo momento. Ma ora è tutto semplicemente meraviglioso e mi sto godendo la gravidanza come non avrei mai pensato di poter fare“.

E l’attesa della bimba che nascerà in piena estate si fa notare sia nel morale che nel fisico. Le forme della cronista siciliana, già prorompenti, si sono ulteriormente arrotondate. Un particolare che i suoi tantissimi fan hanno ovviamente notato e che non mancano di sottolineare sui suoi profili social. In particolare su Instagram, dove Diletta Leotta può contare su quasi nove milioni di followers. Un numero davvero sensazionale.

Diletta, il vestito è bucato: la visione è piccante. I fan restano senza fiato

Nel frattempo la giornalista catanese continua a svolgere con impegno ed entusiasmo le sua attività lavorative: la si è vista in prima linea su DAZN a commentare la lunga e appassionata festa scudetto andata in scena a Napoli nei giorni del trionfo della squadra di Luciano Spalletti. E poi nelle interviste personalizzate, l’ultima delle quali realizzata a Roma con Paulo Dybala.

Ma l’attesa dei suoi tantissimi fan è rivolta soprattutto ai post che Diletta pubblica sul suo profilo Instagram. E l’ultimo di questi è stato accolto con entusiasmo clamoroso: la Leotta in posa per una campagna pubblicitaria indossa un vestito nero scollato e con tre ‘buchi’ sul davanti. A risaltare è soprattutto un decolleté straripante, cresciuto sensibilmente con la gravidanza.

Quando mancano poche settimane dal termine del campionato di Serie A, la cronista siciliana potrà poi dedicarsi esclusivamente a se stessa e alla dolce attesa della sua bambina. Che ad oggi non ha ancora un nome. Ma questa è un’altra storia.