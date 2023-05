Juve, problema Giuntoli: tutto bloccato, cosa sta accadendo

Juve, problema Giuntoli ancora non risolto. I tifosi della Juventus hanno un altro motivo per preoccuparsi. Come stanno realmente le cose?

La prossima stagione della Juventus è avvolta nel mistero dei responsi di campo e tribunali. Un nome, però, sembra indicare la rotta scelta da John Elkann per quella che si prefigge di essere non soltanto la stagione del desiderato riscatto, ma anche una sorta di anno zero che segnerà un profondo rinnovamento della società, dirigenziale e tecnico.

Cristiano Giuntoli è l’uomo che la proprietà ha scelto per dare avvio al rinnovamento in casa Juventus. E’ il direttore sportivo del Napoli, che di concerto con il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti, ha “costruito”, tassello per tassello, il Napoli neocampione d’Italia. Cosa sarà in grado di assicurare la società Juventus al probabile nuovo direttore sportivo lo scopriremo entro pochi giorni.

Determinante sarà l’opportunità, o meno, di disputare la prossima Champions League. Soltanto a quel punto si potrà progettare un piano di rafforzamento secondo le risorse economiche a disposizione. Il nome di Cristiano Giuntoli è il primo della lista alla Continassa perché rappresenta il profilo ideale per la politica che la società bianconera intende perseguire da qui ai prossimi anni.

Non spese folli, ma cercare di individuare, e poi acquisire, i migliori talenti sul mercato prima che il loro valore diventi inaccessibile per le casse della Juventus.

Juve, problema Giuntoli

La Juventus e il Napoli, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. E’ il classico caso di una società che intende mettere sotto contratto un professionista, in questo caso non un calciatore, bensì un dirigente, che però ha un contratto in essere con un’altra società.

Se poi la società che intende acquisire il dirigente sotto contratto è la Juventus e la società con la quale il dirigente è ancora vincolato, fino al 30 giugno 2024, è il Napoli, la vicenda assume contorni complessi e difficilmente prevedibili. I bene informati danno per sicuro l’accordo tra la società bianconera e Cristiano Giuntoli, ma c’è un però. Un però di nome Aurelio De Laurentiis, cui basta nominare la Juventus per fargli cambiare umore, anche dopo la storica vittoria dello scudetto.

Il presidente del Napoli non sarà certo felice di questo possibile addio anticipato ed è facile prevedere che voglia qualcosa in cambio o dallo stesso Cristiano Giuntoli o dalla Juventus o, meglio ancora, da entrambi. Magari lasciare il campo libero alla società partenopea per l’acquisto di un calciatore inseguito da entrambe le società, Davide Frattesi? I prossimi giorni saranno fondamentali per individuare l’orizzonte futuro della società Juventus e per una vera ripartenza è necessario avere al più presto anche un ottimo direttore sportivo. Ma non uno qualsiasi.