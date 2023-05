La Canalis addosso ha solo la vestaglia: una meraviglia

Elisabetta Canalis in una posa super provocante e con un abbigliamento che fa volare l’immaginazione: semplicemente devastante

Elisabetta Canalis è da sempre ai primissimi posti per quanto riguarda il gradimento da parte del pubblico, soprattutto quello maschile. E vista la sua bellezza e sensualità avvolgenti e incontenibili, non potrebbe di certo essere altrimenti.

La modella e showgirl sarda sembra divertirsi ad alzare progressivamente l’asticella e a dare continue dimostrazioni di essere su un altro livello. Quando pensiamo che non possa stupirci ulteriormente, lei puntualmente ci smentisce e tira fuori un ennesimo capolavoro. Prerogativa soltanto delle bellezze con una classe seducente innata, che ormai conosciamo piuttosto bene.

Dagli anni in cui imperversava a Striscia la Notizia, di cui è diventata l’esponente più rappresentativa e la pietra di paragone assoluta per i suoi trascorsi come velina, nulla o quasi sembra essere cambiato. Oggi come allora, Elisabetta è un autentico schianto e le immagini che condivide soprattutto sui social contribuiscono a mantenere inalterata la sua leggenda.

Specialmente in questo periodo, la Canalis appare scatenata. Di certo, la reazione alla separazione con suo marito è stata di un certo impatto. E gli ammiratori naturalmente non possono non aver notato tutto questo. Ogni post su Instagram, dove Elisabetta è largamente uno dei personaggi al femminile più in vista in Italia con circa 3 milioni e mezzo di followers, si trasforma in una autentica festa, un trionfo che simboleggia per l’ennesima volta la bellezza stratosferica della Canalis.

Elisabetta Canalis, gli scatti dal backstage sono pazzeschi: come si fa a resistere

Alle soglie dei 45 anni, che compirà nel mese di settembre, Elisabetta è ancora adesso in splendida forma e capace di ipnotizzare gli sguardi degli ammiratori con un singolo click. Guardare per credere, le immagini di oggi vi lasceranno senza fiato.

La Canalis si fa ritrarre, nel backstage di uno dei suoi shooting, con una vestaglia total black che incendia l’atmosfera in un attimo. La scollatura si intravede appena, ma tutto questo è più che sufficiente a stuzzicare la fantasia di tutto il popolo del web. Che accorre, immancabilmente, a suon di commenti e like per incoronare anche questa volta Elisabetta tra le regine della community. Qualcuno, in verità, si lascia andare a qualche critica, per un taglio di capelli che non renderebbe giustizia alla sua bellezza. Ma è il risultato complessivo ciò che conta e su quello c’è poco da discutere: Elisabetta ha fatto di nuovo centro.