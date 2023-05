Serie A, infortunio improvviso per un Big: c’è pessimismo

L’infortunio sembra essere piuttosto serio: il giocatore rischia di saltare un appuntamento importantissimo.

I tifosi interisti stanno sognando ad occhi aperti dopo il trionfo nella semifinale di Champions League, che ha proiettato i nerazzurri verso la finale di Istanbul. Il doppio euroderby tra Inter e Milan non ha praticamente mai avuto storia. Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati superiori sia all’andata che al ritorno, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno già nel primo round (2-0, reti di Dzeko e Mkhitaryan).

Nel ritorno della semifinale l’Inter ha ulteriormente consolidato il proprio vantaggio, battendo nuovamente i rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. Un traguardo, quello della finale di Champions League, che l’Inter non centrava dal 2010. All’epoca i nerazzurri guidati da Josè Mourinho riuscirono a battere il Bayern Monaco (2-0, doppietta di Diego Milito) e alzare al cielo di Madrid la loro terza Champions.

Il sogno del popolo interista è quello di rivivere le stesse emozioni il 10 giugno a Istanbul. Tuttavia, la serata di grandissima festa in casa Inter è stata parzialmente rovinata da un infortunio che sta procurando una certa ansia a tutti i tifosi della Beneamata.

L’infortunio preoccupa tutti i tifosi: salta la finale?

Verso la fine del primo tempo della semifinale di ritorno, infatti, Henrikh Mkhitaryan ha dovuto lasciare il campo a causa di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra, come successivamente comunicato dall’Inter. Sarà la stessa società nerazzurra, nei prossimi giorni, a definire meglio l’entità dell’infortunio di Mkhitaryan, che in questa stagione si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino dovrà certamente fare a meno dell’armeno nei prossimi impegni di campionato. Non è una buona notizia per l’Inter, che è ancora in corso per la qualificazione alla prossima Champions League (anche se un successo in finale garantirebbe ai nerazzurri l’accesso ai gironi, ndr). La paura di tutti i tifosi dell’Inter è che Mkhitaryan sia costretto a stare fermo per un periodo piuttosto lungo: in tal caso l’armeno non riuscirebbe a recuperare per la finale del 10 giugno.

Al momento è impossibile fare ipotesi, dato che serviranno le indagini strumentali per capire meglio la gravità dell’infortunio e formulare le prime tempistiche sul rientro. Simone Inzaghi può comunque contare su validissime alternative a centrocampo: in caso di forfait di Mkhitaryan sono pronti Marcelo Brozovic, Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini, con il croato in pole.