Assalto Juve a Milinkovic Savic, contropartita irrinunciabile per la Lazio

Sergej Milinkovic Savic è sempre un grande obiettivo della Juve, che stavolta ha pronto un asso importante da offrire alla Lazio di Claudio Lotito.

Il serbo è rimasto un grande obiettivo della Juventus, pronta a una trattativa importante. L’arrivo di Cristiano Giuntoli porterà i bianconeri a fare un super acquisto, c’è una contropartita che entra in ballo quasi a sorpresa.

La Juve del futuro può avere subito in mano un top player. La Serie A offre ancora grandi spunti per andare a comprare calciatori decisivi e determinanti, uno su tutti è un vecchio pallino di mercato. Sergej Milinkovic Savic può lasciare la Lazio a breve, questa sarà una stagione decisiva per il futuro.

Anzi, saranno settimane cruciali, la mancata qualificazione in Champions League dei biancocelesti potrebbe portare a un colpo di scena, il serbo andrebbe via dalla Lazio dopo una decina di anni dove è stato l’assoluto padrone del centrocampo.

Milinkovic alla Juve, c’è lo scambio

Trattare con Claudio Lotito non è mai facile, soprattutto quando si tratta di Milinkovic Savic. Un calciatore determinante per le sorti dei biancocelesti, è il calciatore che è entrato nella storia per essere lo straniero con più presenze nel club, superando Radu. Un colosso importante, il mondiale ne è ha confermato anche la valenza internazionale e, allo stesso tempo, ha fatto venire un po’ la voglia di misurarsi in altri palcoscenici. Con la Juve può essere possibile, secondo il Messaggero ci sarebbe uno scambio Milinkovic Savic – Kulusevski.

L’esterno ora al Tottenham tornerà in bianconero, gli Spurs avevano un obbligo di riscatto solo con la qualificazione in Champions League. Saltato ciò, lo svedese tornerà in Serie A e sarà utilizzato come pedina di scambio in casa bianconera. Ovviamente, non ci sono delle quotazioni simili tra i due, la Juventus comunque dovrebbe metter mano al portafogli per completare l’operazione.

Giuntoli dovrà cedere qualcun altro, nel frattempo, prima di poter procedere a questa operazione. Sul groppone dei bianconeri rimangono altri calciatori, McKennie (il riscatto del Leeds avverrà solo in caso di salvezza), mentre Zakaria e Arthur torneranno a Torino, i tifosi sperano per il tempo necessario in vista di una ripartenza. Dal denaro dei tre arriverebbero quei 50-60 milioni da investire su Milinkovic Savic più il cartellino di Kulusevski, che si attesta intorno ai 25 mln. Non si arriva sommando ai cento milioni canonici richiesti da Lotito, ma sarebbe l’offerta più altra ricevuta sinora.