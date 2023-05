Napoli, infortunio Osimhen: la notizia fa impazzire i tifosi

Per il Napoli arrivano delle notizie importanti in vista del big match di domenica alle 16.00 contro l’Inter. Ci sono, infatti, degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen che fanno impazzire tutti i tifosi partenopei.

Nonostante lo Scudetto conquistato ed una annata da incorniciare sotto tutti i punti di vista, in casa Napoli nelle ultime settimane l’entusiasmo è un po’ calato. Complici, ovviamente, le tanti voci relative a possibili addii di personaggi centrali nel progetto di Aurelio De Laurentiis. A partire dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli fino ad arrivare a Kim Min-Jae. Adesso, però, dopo giorni bui Luciano Spalletti, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, torna a sorridere, dal momento che recupera un attaccante per il quale si considerava quasi impossibile un recupero in tempo per domenica.

Napoli, l’attaccante di nuovo in gruppo

Nonostante ai fini della classifica la partita di domenica sia del tutto ininfluente per il Napoli, ha un valore simbolico enorme. Gli azzurri, infatti, affrontano quella che da tutti era indicata come la favorita numero uno ad inizio anno per la conquista dello Scudetto, vale a dire l’Inter. E che adesso si giocherà anche la finale di Champions League contro il Manchester City. In tal senso arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, che recupera un titolarissimo della sua squadra.

Nella giornata di ieri, infatti, Victor Osimhen non si è allenato a causa di una forma influenzale che si sta diffondendo con una velocità impressionante. A causa dei tempi di guarigione, in molti avevano dato per a dir poco improbabile un suo recupero in tempo per domenica. In realtà il nigeriano oggi è tornato a lavorare in gruppo per l’intera seduta. Di conseguenza è pienamente recuperato il big match di domenica, che si svolgerà in un Diego Armando Maradona che sarà una bolgia infernale.

Napoli-Inter, Osimhen recuperato

Il nigeriano, dunque, sarà regolarmente in campo e guiderà l’attacco degli azzurri in una sfida tra i principi dei bomber con Lautaro Martinez. Ai suoi lati agiranno Elmas da una parte, favorito su Matteo Politano, e Kvaratskhelia dall’altra. Per il resto pochi dubbi, con Meret che tornerà titolare. La linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed Olivera, mentre accanto a Lobotka agiranno Anguissa e Piotr Zielinski.