Caccia al 9: la Serie A si scopre indifesa

Le grandi d’Europa si fiondano sugli attaccanti di maggior talento della Serie A: da Milano a Napoli, i tifosi tremano.

La Serie A non è più il campionato ricco e potente di un tempo, e questo lo sappiamo. Non basta esultare per le tante squadre arrivate fino in fondo nelle coppe europee in questa stagione. Probabilmente si tratta più di un caso che non di un’effettiva crescita del nostro calcio. A livello economico, continuiamo a faticare, e proprio per questo nel mercato estivo che sta per cominciare rischiamo di perdere gran parte dei numeri 9 più importanti del nostro campionato.

Se il calcio italiano si è messo in vetrina, lo ha fatto anche per i gol di alcuni giocatori che potrebbero fare la differenza ovunque. E tra questi molti, se non tutti, potrebbero nella prossima stagione lasciare il nostro campionato.

Quasi certo l’addio di Lukaku, che tornerà al Chelsea per poi comprendere il proprio destino. A forte rischio anche Lautaro, nel mirino di tutte le più grandi squadre europee. Se l’Inter rischia di piangere, non va meglio dalle parti di Torino. Dusan Vlahovic è dato da più parti come sicuro partente in una Juventus dal progetto ancora nebuloso.

Ma anche le squadre meno blasonate non possono sorridere. L’Atalanta, ad esempio, rischia fortemente di perdere non solo Duvan Zapata e Luis Muriel, reduci da stagioni con più ombre che luci, ma anche e soprattutto Rasmus Hojlund, forse il più grande talento emerso da questo campionato.

Le big europee fanno la spesa in Serie A: in bilico tutti gli attaccanti più forti del campionato

Tra i tantissimi nomi che potrebbero cambiare squadra la prossima estate, da Tammy Abraham a Boulaye Dia, passando per Nzola, Dybala e Berardi, ce n’è però uno da mesi sulla bocca di tutti. Ed è il calciatore più devastante della nostra rosa: Victor Osimhen.

Era inevitabile che l’esplosione definitiva del nigeriano, trascinatore della squadra di Spalletti verso il nostro terzo tricolore, dovesse portare con sé una serie di sirene cui sarà molto difficile resistere. Le offerte per il numero 9 azzurro quest’anno non mancheranno. A Monza sono stati avvistati emissari del Chelsea per visionarlo. Ma la pista che porta in Premier, sicuramente la preferita per il calciatore, non è l’unica attualmente percorribile.

Anche perché, verosimilmente, oggi Victor non sarebbe così tentato dalla prospettiva di lasciare Napoli per andare a giocare in un Chelsea privo delle coppe europee e dal progetto piuttosto schizofrenico. C’è però un’altra squadra che la Champions invece la giocherà e che da anni sta lavorando per cercare di vincerla: il Paris Saint Germain. Fonti francesi danno per certo il nome di Osimhen sul taccuino di Ocampos. E, si sa, quando si tratta di PSG difficilmente è possibile dire di no.

Non tanto per il blasone della squadra e della Ligue 1, quanto per le potenzialità economiche di cui il club di proprietà qatariota dispone. Per dirla in altri termini, tra le due o tre società al mondo che potrebbero permettersi di investire anche 150 milioni per il bomber nigeriano, c’è sicuramente anche il club francese.

Addio quindi scontato? Non del tutto. Se è vero, infatti, che il PSG cerca una prima punta da affiancare a Mbappé, complice la rottura quasi certa con Messi e Neymar, è altrettanto vero che Ocampos starebbe guardando in questo momento in più direzioni. A Londra, ad esempio, c’è un giocatore in grado di stuzzicare le fantasie dei tifosi come o forse anche più di Osimhen: Harry Kane. Sarà dunque, con tutta probabilità, lotta a due. Salvo sorprese, sempre possibili in un mercato che si preannuncia più caldo che mai.