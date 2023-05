Quadriennale e firma ad un passo: super colpo Napoli

Il Napoli è pronto ad effettuare un vero e proprio colpo di calciomercato in vista della prossima sessione estiva

A quanto pare per il calciatore è pronto una firma sul contratto per i prossimi quattro anni. Gli azzurri stanno per anticipare la concorrenza che si era creata attorno all’atleta. Un super colpo quello che porta la firma del ds Cristiano Giuntoli (anche lui verso l’addio alla fine di questa stagione).

Il giocatore in questione ha ben impressionato i partenopei. Soprattutto quando ha avuto la possibilità di giocare contro. Ed i tifosi lo ricordano molto bene visto che ha timbrato il cartellino per la sua squadra. Proprio in un match che si è disputato allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘.

Napoli, che colpo dai bianconeri: affare di Giuntoli

Una delle sorprese (fino a questo momento) della stagione non può che essere l’Udinese di Andrea Sottil. Quest’ultimo alla sua prima esperienza da allenatore nella massima serie ha compiuto davvero delle ottime cose. Soprattutto valorizzato dei calciatori che, adesso, sono molto appetiti sul mercato. Tra questi spunta il nome di Lazar Samardzic. Un centrocampista con il vizio del gol che ha impressionato tutti.

In particolar modo il Napoli. Proprio come riportato in precedenza l’atleta serbo firmò il gol del definitivo 3-2 (sconfitta) a Napoli con un gran gol che stava gelando quasi l’intero stadio. Non fu l’unica rete messa a segno visto che ne realizzò altre quattro. Stesso numero degli assist per i suoi compagni di squadra. Numeri che hanno convinto la dirigenza azzurra a puntare fortemente su di lui.

Non è affatto un mistero che su di lui abbiano puntato tantissimi top club. Sia italiani che europei. Ed è per questo motivo che Giuntoli ha voluto anticipare la concorrenza. Tanto è vero che è pronto a presentare una prima offerta di quasi 15 milioni di euro per strapparlo all’Udinese. Una cifra che, però, potrebbe anche non bastare. Trattare con i Pozzo non è cosa di tutti i giorni ed, allo stesso tempo, è sempre complicato.

Sul calciatore, infatti, si sono fiondate squadre del calibro di Inter, Milan e Juventus. Anche qualcuna dall’estero è pronta a farci un pensierino, ma a quanto pare gli azzurri sarebbero fortemente in vantaggio rispetto alle altre. Il suo futuro, quindi, a meno di clamorosi colpi di scena sarà ancora in Serie A, ma con un’altra maglia rispetto a quella friulana.