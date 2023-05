Napoli, Spalletti sa tutto: la verità su Giuntoli

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti fa un’importante rivelazione su Cristiano Giuntoli: il ds che sta per dire addio agli azzurri

Una festa dopo l’altro, un premio dietro l’altro. Il Napoli neo campione d’Italia sta facendo incetta di riconoscimenti importanti. L’ultimo è arrivato per l’allenatore Luciano Spalletti, che ha ritirato il prestigioso Premio Bulgarelli, edizione 2023, come miglior tecnico della Serie A. Secondo riconoscimento per il toscano, che di recente ha ritirato anche il Premio Bearzot.

E anche il ds azzurro Cristiano Giuntoli è stato premiato: si tratta del “Maestrelli”, consegnato a Fiuggi. E proprio Spalletti ha citato il direttore sportivo nel Napoli quando ha commentato il riconoscimento che gli è stato consegnato a Bologna. In particolare, l’allenatore azzurro ha parlato di come la squadra partenopea si è riuscita a rinforzare nonostante le pesanti cessioni di giocatori importanti, come Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina.

“Quando si va a mettere mano in modo pesante su una squadra, occorre sostituire i calciatori forti con altri giocatori forti – ha detto l’allenatore – Magari erano sconosciuti, ma ci sono i video, ci si informa, oramai si arriva da tutte le parti. La parte maggiore l’ha fatta il direttore Giuntoli, che ha grande qualità nel fare questo. Poi si vanno a mettere questi elementi nei ruoli che mancano. Un’altra caratteristica che serve ad un tecnco è avere la convinzione di avere a che fare con dei calciatori forti”.

Spalletti e le parole su Giuntoli che fanno riflettere

In sostanza Luciano Spalletti dà grandi meriti al direttore sportivo. E va anche aggiunto che ultimamente il toscano cita spesso il dirigente, nonostante le voci di un suo addio ormai siano sempre più insistenti. Nonostante abbia un altro anno di contratto (scadenza nel 2024) Giuntoli vorrebbe chiudere la sua esperienza con il Napoli. La sua volontà è apparsa abbastanza chiara, in particolare nella festa scudetto nel post match contro la Fiorentina, quando il dirigente ha utilizzato parole di congedo, senza tra l’altro citare l’anno di contratto che ancora lo lega al Napoli.

E chissà cosa ne pensa Spalletti, che ovviamente non è contento della partenza del direttore sportivo. Non a caso, nella sua trattativa con De Laurentiis per il rinnovo del contratto, ha chiesto precise garanzie tecniche. Innanzitutto sul progetto, perché il presidente non ha nascosto le sue ambizioni. “Voglio vincere la Champions”, ha detto pubblicamente alla festa scudetto del 4 giugno. E visto che nessuno smentisce l’addio di Giuntoli, è comprensibile la preoccupazione dell’allenatore partenopeo.