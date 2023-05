Napoli-Sampdoria, ecco quando si gioca: l’annuncio di De Laurentiis

Tra le varie ipotesi per Napoli-Sampdoria, è arrivato l’annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis: ora e data per la festa Scudetto

Novità ufficiali arrivate direttamente dal numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, presente durante la conferenza stampa del ritiro di Dimaro. Il futuro del Napoli sarà ancora nelle sue mani e così ha svelato quando si giocherà l’ultima gara di Serie A con la successiva festa Scudetto.

Giorni di festa a Napoli dopo una cavalcata entusiasmante sotto la gestione di Luciano Spalletti. Il futuro dell’allenatore di Certaldo è ancora in dubbio, ma lo stesso De Laurentiis non ha voluto questa tema in conferenza stampa concentrandosi prettamente sul ritiro di Dimaro in Trentino. Una meta ormai che va avanti da anni con lo stesso Alex Meret che ha speso parole entusiasmanti per la location.

Lì si potrà lavorare sempre in completo relax per cercare di concentrarsi solamente sul proprio lavoro dopo le tante settimane di vacanze. Il Napoli punterà alla conquista della Champions League cercando così di essere sempre protagonista in Serie A bissando il successo dello Scudetto. Il Napoli vuole continuare a portare avanti i progetti per puntare sempre più in alto.

Napoli-Sampdoria, ora e data per la festa Scudetto: l’ufficialità di De Laurentiis

Una conferenza stampa con poco calciomercato senza parlare del futuro di Luciano Spalletti e della gara contro l’Inter. Aurelio De Laurentiis si è voluto soffermare solamente sul ritiro di Dimaro per esaltare ancora una volta le bellezze del Trentino.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così rivelato in conferenza stampa l’ora e la data della gara per la festa Scudetto contro la Sampdoria: “Il 4 giugno alle ore 19:00 ci sarà l’ultima di campionato”. Poi ha aggiunto: “Monteremo il palco e festeggeremo con la consegna dello Scudetto. Saranno coinvolti anche Spalletti ed i calciatori”. Successivamente ha svelato anche un possibile ospite d’eccezione: “Ho invitato Fiorello proponendogli di fare diretta dalla mezzanotte che è già lunedì. Così potremmo andare avanti tutta la notte ed invitare altri ospiti. Probabilmente mi dirà di no, vedremo”.

Sarà una festa Scudetto indimenticabile dopo ben 33 anni dall’ultimo trionfo: Napoli vuole festeggiare con tranquillità e serenità un risultato tanto atteso in città da anni. Possibile anche la partecipazione di Fiorello per vivere l’atmosfera entusiasmante insieme ai tantissimi tifosi azzurri.