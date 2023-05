Fiordelisi straripante: il costume non la contiene

Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi sta cercando di sfruttare la popolarità e ci riesce bene

Un amore solo per esigenze televisive? Almeno per ora Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, coppia nata al GF Vip 7 stanno smentendo tutti gli scettici. Lo ha confermato anche ai suoi follower rispondendo a una serie di domande su Instagram.

Sono molti i gesti che l’hanno sorpresa a cominciare dal primo che lui ha fatto. L’ex gieffina ha spiegato che il suo nuovo fidanzato la stessa notte che è finito il reality l’ha portata a casa sua. Un gesto per lei veramente importante perché ha voluto subito farle conoscere i suoi genitori, Vincenzo e Chicca.

Ora invece convivono nell’appartamento dell’ex schermitrice a Milano. Antonella rispondendo ai suoi fan su Instagram ha spiegato che hanno programmi precisi. Ora che stanno insieme non si vogliono mollare un attimo e lui è talmente preso da volersi trasferire in Lombardia.

“Non l’avrei mai immaginato, assolutamente no, di trovare e di capire il significato del vero amore. Non avrei mai immaginato questo calore della gente. Mi sembra assurdo, ma le persone per quanto io possa aver mostrato anche il peggio di me, mi amano così come sono”, ha raccontato.

E lei al momento è come essere in un film sta accadendo tutto così all’improvviso che le sembra di sognare. Racconta che in amore non esistono regole, però lei si sta comportando come ha sempre fatto. Non bisogno scoprire tutte le carte subito, un po’ alla volta perché altrimenti si uccide il desiderio.

Fiordelisi straripante: l’ultima immagine della gieffina sta facendo impazzire tutti

Prossime tappe della loro storia? Non lo sappiamo ancora, a intanto Antonella Fiordelisi ha anticipato un appuntamento importante. Il 6 giugno a Roma è in programma una reunion alla quale parteciperanno i genitori di entrambi, un modo per cementare ancora di più il loro rapporto.

Nelle ultime ore però Antonella ha fatto impazzire i suoi fan con un paio di notizie incredibili. La prima è che ha lanciato la prima capsule collection di gioielli che portano il suo nome (anche se chiaramente non prodotti da lei). Secondo le indiscrezioni, sono andati via come il pane, sia i modelli femminili che quelli per gli uomini.

La seconda è che continua ad essere una delle modelle più richieste. E così, con l’estate che si avvicina, tutti la vogliono per promuovere i loro bikini. Lei ci mette il fisico e questa versione leopardata sta letteralmente facendo impazzire i fan.

Tutto bene quindi? Non proprio perché Antonella dopo sette mesi di permanenza nella Casa sperava di poter trovare posto fin da subito in altri programmi di Mediaset. Ma per il momento vige ancora l’embargo di Pier Silvio Berlusconi nei confronti degli ultimi gieffini, perché all’ad di Mediaset l’ultima edizione non è piaciuta.