Scamacca torna in Serie A: destinazione assurda

Gianluca Scamacca potrebbe lasciare il West Ham: secondo quanto trapelato dall’Inghilterra è arrivata un’ importante offerta per l’ex Sassuolo.

L’attaccante degli Hammers dopo una stagione difficile in Premier League, potrebbe lasciare il team inglese e fare ritorno in Serie A al centro dell’attacco di una squadra ambiziosa, reduce da un’importante salvezza dopo il cambio dell’allenatore. La scorsa estate, prima del trasferimento in Inghilterra è stato uno degli attaccanti più corteggiati da Juventus, Milan e Inter. Una sorta di telenovela di calciomercato durata diverse settimane…

Diversi rumors di mercato partiti in Inghilterra e continuati nelle scorse ore in Italia: una cifra importante proposta per provare a riportarlo nello Stivale, considerando che al momento Scamacca è ai box dopo un’operazione al ginocchio che ha messo fine alla sua stagione…

Calciomercato, Scamacca ritorna in Serie A

Il futuro dell’attaccante scuola Roma è ormai deciso e difficilmente resterà in Inghilterra: non è da escludere che nelle prossime settimane si possa arrivare ad un accordo con la Salernitana che negli ultimi giorni è piombata sul classe 1999. La Salernitana è a lavoro per convincere il West Ham: i granata, anche per volontà di Paulo Sousa, potrebbero decidere di rompere gli indugi per provare ad acquistare il giocatore ormai in uscita dagli Hammers.

Il calciomercato della Salernitana entra nel vivo con il possibile rinforzo nel reparto offensivo qualora Boulaye Dia lasciasse l’Arechi: il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis riscatterà il capocannoniere senegalese dal Villarreal per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, con i campani che hanno già fissato il prezzo del giocatore autore di ben 15 gol in campionato. 35 milioni di euro è la sua valutazione, visto il forte interesse da parte di Fiorentina e diversi club di Premier League. Ecco perchè l’ultima idea per l’attacco è quello di Gianluca Scamacca: secondo gli ultimi rumors di mercato, la Salernitana messo sul piatto circa 25 milioni di sterline per riportarlo in Italia.

Un interesse non smentito dal Presidente Danilo Iervolino ai microfoni di DAZN che ha sottolineato come debba ancora parlarne con il direttore sportivo e con l’allenatore. Il numero uno della Salernitana ha ribadito come nei confronti di Scamacca abbia una grande: “É fantastico. Ma per ora non c’è nulla”. Dopo una stagione con pochi luci e tante ombre, Scamacca potrebbe ritornare in Serie A…